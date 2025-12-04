مدينة دبي للإعلام تستعرض مستقبل صناعة الإعلام في قمّة بريدج 2025

دبي في 4 ديسمبر/ وام/ تسلّط مدينة دبي للإعلام الضوء على النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الإعلام في المنطقة وقدراته التنافسية المتزايدة خلال مشاركتها في قمّة بريدج 2025 التي تعقد من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بوصفها أكبر منصة عالمية تجمع نخبة صناع الإعلام والثقافة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وأثبتت مدينة دبي للإعلام على مدى أكثر من عقدين دورها المحوري في دعم نمو قطاعات الإعلام والإبداع والارتقاء بها إقليمياً إذ تشكل مع مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات قطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم الذي يضم بيئة إعلامية متكاملة تحتضن عدداً من أبرز الشركات العالمية مثل سي إن إن ورويترز وديسكفري نتوركس وإبسون إضافة إلى مجتمع يضم أكثر من أربعين ألف مبدع يسهمون في تعزيز ازدهار القطاع وتلبية احتياجات المشهد الإعلامي المتطور والمتغير باستمرار.

وتأتي مشاركة مدينة دبي للإعلام في قمّة بريدج في وقت يشهد فيه سوق الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ملحوظاً إذ يشير تقرير نظرة على الإعلام العربي رؤية مستقبلية الصادر عن نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مدينة دبي للإعلام والشريك البحثي الاستراتيجي إلى توقع ارتفاع قيمة قطاع الإعلام في المنطقة من سبعة عشر مليار دولار عام 2024 إلى 20.6 مليار دولار عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9 في المائة.

وأكد ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لرسم توجهات مشتركة نحو نمو مستدام للقطاع مشيراً إلى أن التحول الرقمي يسهم في إحداث تغييرات جوهرية في أساليب العمل وأنماط الاستهلاك ويفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات والمبتكرين وقال إن قمّة بريدج تمثل فرصة لتعزيز الإبداع ودفع القطاع نحو مستويات جديدة من التميز.

وأضاف أن مشاركة مدينة دبي للإعلام في هذا الحدث العالمي تأتي في إطار التزامها بمواصلة دورها في تشكيل مستقبل القطاع بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية دي ثلاثة وثلاثين مؤكداً حرص المدينة على دعم مجتمع المبدعين وصناع المحتوى وتمكينهم من صياغة مستقبل إعلامي واعد على مستوى المنطقة والعالم.

وفي إطار مشاركتها في القمة تستعرض مدينة دبي للإعلام ما توفره من منظومة عالمية متكاملة تضم شركات إعلامية رائدة وشركات ناشئة إضافة إلى حاضنة الأعمال "إن فايف للإعلام" التي تشارك في الحدث لدعم الشركات الجديدة من خلال الخدمات التوجيهية وفرص التواصل والمرافق المتقدمة لصناعة المحتوى بما في ذلك استوديوهات الإنتاج والتسجيل وغرف العرض والمونتاج التي تتيح للمبدعين تطوير محتوى إعلامي بمعايير عالمية.