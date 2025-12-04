الصكوك الوطنية تعلن انضمام أول شركة من القطاع الخاص لنظام الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة

دبي في 4 ديسمبر/وام/ أعلنت شركة الصكوك الوطنية، اليوم، عن انضمام شركة "هاربور العقارية" كأول شركة من القطاع الخاص تعتمد نظام الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويتيح البرنامج لموظفي "هاربور العقارية" فرصة الاستفادة من "صندوق الصكوك الوطنية ذي رأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الاسلامية"، واستثمار مدخراتهم عبر أدوات استثمارية ذات مخاطر قليلة تحقق عوائد مستقرة خلال سنوات خدمة الموظف، بالاضافة الى ذلك، يمكن للموظفين المشتركين في الصندوق إضافة مساهمة طوعية تصل لغاية 25% من الراتب السنوي، مما يعزز ثقافة التخطيط المالي لديهم وتحقيق أهدافهم الادخارية طويلة الأمد.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن انضمام هاربور العقارية يؤكد ثقة الشركات في برامج الصكوك الوطنية.

وأضاف العلي إن الوعي المتزايد لدى الشركات بأهمية توفير منظومة ادخار أكثر استدامة للموظفين يعزز من دور الصكوك الوطنية في تقديم حلول آمنة وفعّالة تدعم كلّاً من العامل وصاحب العمل.

ومن جانبه، لفت الدكتور مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة "هاربور العقارية" الى أهمية ان تكون"هاربور" أول شركة خاصة تنضم إلى برنامج مكافأة نهاية الخدمة لدى الصكوك الوطنية، و حث أصحاب العمل على توظيف مبالغ نهاية الخدمة للموظفين في صناديق معتمدة تدار بخبرات محلية مثل الصكوك الوطنية.

ويُعد صندوق الصكوك الوطنية ذو رأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الاسلامية من أوائل الصناديق المعتمدة ضمن نظام الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة والذي ترعاه وتشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين.