شرطة رأس الخيمة تنظم مُبادرة "فرحة وطن" احتفاءً بعيد الاتحاد 54

رأس الخيمة في 4 ديسمبر / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة -ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54 مُبادرة "فرحة وطن" بحضور ضباط الشرطة، وأطياف المجتمع من المواطنين والمقيمين من مختلف الجاليات وبمشاركة الشركاء الخارجيين الداعمين، وذلك بمركز منار مول برأس الخيمة.

وأشار العقيد حمد عبد الله العوضي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة- إلى أنه تم إطلاق مُبادرة "فرحة وطن" احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 54 بهدف دمج فئات المجتمع وأطيافه كافة تحت سقف واحد ومشاركتهم فرحة العرس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ عبر نشر قيم الولاء والانتماء للوطن وترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية والاعتزاز بالموروث الثقافي والقيم الإماراتية الأصيلة.

وأوضح أن الاحتفال شهد العديد من الفقرات الوطنية الثقافية والترفيهية والتراثية، وعروض فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة، وعروض الجاليات الثقافية والتراثية، وعروض الفرق الشعبية الإماراتية، والعروض الاستعراضية لطلبة المدارس (مدرسة رأس الخيمة الحديثة)، وغيرها من الفقرات وافعاليات .