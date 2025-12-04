الجمعية الكيميائية الإماراتية تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

رأس الخيمة في 4 ديسمبر / وام / نظّمت الجمعية الكيميائية الإماراتية احتفالًا في رأس الخيمة ، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، بمشاركة نخبة من المتخصصين، وبحضور موزة سيف الشامسي، الأمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب ورئيسة الجمعية.

وأشادت موزة الشامسي بالدور الحيوي للعاملين في القطاع الكيميائي في دولة الإمارات، مؤكدة أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما في مجالات النفط والغاز والصناعات البترولية التي تعتمد بشكل كبير على التطوير الكيميائي والتقنيات الحديثة.

تضمّن الاحتفال تكريم عددٍ من الباحثين والطلبة المتميزين، إلى جانب عرض مبادرات الجمعية لعام 2025 وخططها لتعزيز التعاون العلمي إقليميا، ودعم الابتكار في المجال الكيميائي لعام 2026.