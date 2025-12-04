تعاون بين هيئة الإعلام الإبداعي و"إثارة للابتكار" لدعم صناع المحتوى

أبوظبي في 4 ديسمبر / وام / وقعت هيئة الإعلام الإبداعي اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز إثارة للابتكار، لتصبح بذلك أول شريك حكومي والشريك الرسمي للمحتوى والإعلام الجديد لدى المركز.

وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم الجيل المقبل من صناع المحتوى وتمكين الشركات الناشئة في مجال الابتكار الرياضي، كما تدعم رؤية أبوظبي الرامية إلى تطوير منظومة إعلام إبداعي رائدة عالمياً.

وتسعى هيئة الإعلام الإبداعي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تطوير وتنظيم قطاع الإعلام الإبداعي في أبوظبي، إلى إرساء بيئة داعمة تُمكن صناع المحتوى والمنتجين ورواد الأعمال من بناء مسارات مهنية مستدامة تسهم في دعم الرؤية الثقافية والاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات.

وتسمح هذه الشراكة الجديدة لرواد الأعمال المبتدئين وصناع المحتوى الشباب العاملين في مجال الابتكار الرياضي ومجالات المحتوى الإعلامي الجديد بالحصول على الدعم الاستشاري والتوجيه والإرشاد العملي من خبراء هيئة الإعلام الإبداعي.

وتأتي اتفاقية الشراكة مع مركز إثارة للابتكار، لتؤكد حرص هيئة الإعلام الإبداعي على مواصلة الجهود لتوسيع آفاق الفرص المتاحة للمواهب الناشئة في جميع أنحاء أبوظبي، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات بالتعاون مع المختبر الإبداعي، واستوديو الفيلم العربي، ولجنة أبوظبي للأفلام، لتوفير مسارات مهنية في الإعلام والمجالات الإبداعية من خلال منح الشباب تجارب عملية وخبرة في هذا المجال وفرصة تعزيز شبكاتهم المهنية.

وتعزز الشراكة مع مركز إثارة للابتكار هذا المسار، إذ تفتح آفاقاً جديدة لدخول مجال الابتكار الرياضي بالاستفادة من خبرات القطاع، ومنح مؤسسي الشركات الناشئة الفرصة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واعدة. ويشكل ذلك جزءاً محورياً من الأجندة الوطنية لتوسيع نطاق الاقتصاد الإبداعي القائم على المعرفة وتمكين الجيل القادم من المواهب.

وبموجب هذه الاتفاقية، تسهم هيئة الإعلام الإبداعي في برامج حاضنات ومسرعات الأعمال والمشاريع السنوية لدى مركز إثارة للابتكار، من خلال المشاركة في لجان الاختيار والاستشارات، وتقديم الدعم الخاص بالأمور التنظيمية وإجراءات إصدار الترخيص للراغبين في تأسيس شركات إعلام إبداعي في أبوظبي.

كما ستدعم الهيئة استوديو رواد الأعمال لدى مركز إثارة للابتكار، والذي يعتزم تقديم مجموعة من البرامج لطلاب الجامعات والخريجين الجدد في عام 2026، ما يمنح جيل الشباب فرصة التواصل المباشر مع قادة القطاع والاطلاع على الفرص الناشئة في مجال الابتكار الرياضي وريادة الأعمال الإبداعية.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة إن شراكتنا مع مركز إثارة للابتكار تعكس التزام أبوظبي بدعم الجيل القادم من المواهب الإبداعية ومؤسسي الشركات الناشئة، كما تؤكد على استمرار هيئة الإعلام الإبداعي في دفع جهود توفير الفرص للمبدعين الشباب في مجال الصناعات الإبداعية.

وأضاف ان التعاون مع مركز إثارة للابتكار يأتي من منطلق الحرص على توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه الهيئة، ليشمل مجال الابتكار الرياضي المتنامي، ويضمن توفير الدعم المؤسسي للشركات الناشئة وصناع المحتوى وتمكينهم من تطوير أفكارهم، واكتساب الخبرات، دعماً لريادة أبوظبي كمركز لانطلاق واستدامة نمو المسارات المهنية المُبتكرة بما يتماشى مع رؤية الإمارة بمواصلة تنمية قطاع الصناعات الإبداعية .

ومن جانبه أكد سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة أهمية التعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي بصفتها أول شريك حكومي في منظومة مركز إثارة للابتكار، منوها بأن هذا يشكل امتداداً للشراكة المثمرة بين الجانبين خلال السنوات الماضية.