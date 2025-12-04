بطولة أبوظبي الدولية "للشوزن" تتوج 18 راميا ورامية

العين في 4 ديسمبر/ وام/ توجت اللجنة المنظمة لدولية أبوظبي للشوزن ، 18 راميا ورامية في ختام منافساتها ، والتي أقيمت على مدار 4 أيام في نادي العين للفروسية والرماية، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

أقيمت مراسم التتويج مساء أمس في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة حيوانات العين، بحضورسعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئيس اللجنة العليا المنظمة، وجان فرانسوا بالينكاس رئيس الاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية، وبوناغ بهاتاكاركا نائب رئيس الاتحاد الدولي، ودوناتو بييرو الأمين العام للاتحاد.

وشهدت البطولة التي نظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي للرماية والدولي للرماية بالأسلحة الرياضية، مشاركة 300 رامٍ ورامية يمثلون 30 دولة، من بينهم 41 مشاركاً من دولة الإمارات، وجوائزها 400 ألف دولار أمريكي.

وخاض المشاركون المنافسات في 7 فئات، بواقع 3 محطات لكل رامٍ، بعدد 75 طبقاً في اليوم الأول، و75 في اليوم الثاني، و50 في اليوم الثالث، وفق جداول دقيقة ومواعيد محددة، على ميادين مجهّزة بكافة المتطلبات الفنية.

وفاز بفئة الناشئين الفرنسي هوجو باردو برصيد 188 نقطة، ثم المجري مات فاس بـ 187 نقطة، والبريطاني شارلي فالدوس بـ186 نقطة، بينما تصدرت فئة السيدات، الروسية آنا ألكسندروفا محققة 189 نقطة، متقدمة على البريطانيـتين بيكي كيبيل بـ186 نقطة وإمي إيسمان بـ185 نقطة.

وتوج الفرنسي جيان فرانكيوس بفئة الماستر محققا 175 نقطة، تلاه الفرنسي جيان فرانكيوس برصيد 175 نقطة، والبريطاني جون بول بـ172 نقطة، ثم المجري ميلاي فاراكاس بـ165 نقطة.

وأسفرت منافسات الفئة المفتوحة عن فوز الإيطالي دافيد كاسبريني محققا 198 نقطة، تلاه الفرنسي لورينت فاف بـ197 نقطة، والروسي إيناشين كونستاين ثالثاًبرصيد 196 نقطة.

وحصد الليتواني فيرجيل كريب لقب فئة الكبار محققا 194 نقطة، متقدماً على الفرنسي آلان جيناردو بـ193 نقطة، والبريطاني غاري ميكيل بـ192 نقطة، بينما شهدت فئة المخضرمين، فوز الإيطالي جيرمانو كلاوديو بالمركز الأول محرزا 184 نقطة، ثم البريطاني ستيوارت كلارك بـ183 نقطة، والإيطالي كارلو سيستيني بـ180 نقطة.

كما حقق الإيطالي دافيد غاسبريني المركز الأول في الفئة المفتوحة الثانية مسجلا 198 نقطة، تلاه الفرنسي لورين لاف بـ197 نقطة، ثم الروسي إيناشين كونستاين بـ 196 نقطة.