باحثون بـ "نيويورك أبوظبي" يبتكرون تقنية تمهد لتحول في علاج السرطان

أبوظبي في 4 ديسمبر / وام / نجح باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي في تطوير أداة بسيطة ومنخفضة التكلفة تسمى "سفيرومايتريكس" (Spheromatrix)، بهدف زراعة نماذج الأورام وتجميدها وتخزينها لاختبار علاجات ضد السرطان.

تعتمد الأداة على "ورق ترشيح" مصمم خصيصاً لدعم نمو كتل الأورام بطريقة محكمة وقابلة للتكرار ، وعلى عكس الأساليب التقليدية الّتي عادة ما تكون مكلفة ومعقدة ولا يمكن حفظها لمدة طويلة، توفر هذه الأداة للباحثين وسيلة لتخزين مجموعة ضخمة من نماذج الأورام الجاهزة للاستخدام فيمكن رفع حرارتها واختبارها وقت الحاجة.

قاد الفريق الّذي أجرى الدراسة الدكتور محمد قسايمة، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكيّة والهندسة الحيوية، مع المؤلف الأول الباحث المشارك الدكتور أيوب كلية وزملائه في مختبر الموائع الدقيقة والأجهزة المصغرة المتطورة في جامعة نيويورك أبوظبي (AMMLab).

وأوضح الدكتور محمد قسايمة أن هذه التقنيّة تمثل خطوة مهمة في أبحاث السرطان، منوها بأن للأداة هيكل قائم على الألياف التي تشكل بيئة متوافقة حيوياً مع الخلايا، مما يسمح لنماذج الأورام بالتطور مثل الأورام السرطانية الحقيقيّة وقد يسهم تخزين هذه النماذج للاستخدام طويل الأمد في تسريع مرحلة الاختبارات ما قبل السريرية، ويقلل الاعتماد على النماذج الحيوانية، ويفتح آفاقاً جديدة للأبحاث الموجهة نحو المرضى.

واختبر الفريق تأثير أدوية العلاج الكيميائي المتوفرة على نماذج أورام الدماغ المزروعة في الأداة المبتكرة، التي استجابت بشكل مشابه لاستجابة الأورام في أجسام المرضى، مما يشير إلى إمكانية تطوير أنظمة قابلة للتكرار وواقعية وقابلة للتوسع لاختبار الأدوية بناء على التقنية الجديدة.

ويمكن أن تقلل تقنيّة "سفيرومايتريكس" من التكاليف والفترة اللازمة للاختبار ما قبل السريري، وهي توفر بدائل إنسانية للتجارب على الحيوانات، وتمهد الطريق لتطبيقات علم الأورام الدقيق الموجه نحو المرضى.