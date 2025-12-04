خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "ماكلارين" للسباقات

أبوظبي في 4 ديسمبر /وام/ التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة "ماكلارين" للسباقات، قبيل انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات تقنيات السيارات المتقدّمة والذكاء الاصطناعي، بما يُرسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع رياضة السيارات.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.