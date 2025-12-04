عمار بن حميد يستقبل وفد شركة "ميتا" ويبحث تعزيز الشراكات الرقمية لدعم رؤية عجمان 2030

عجمان في 4 ديسمبر / وام / استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بعجمان، اليوم، وفدا من شركة Meta "ميتا"، لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنمية الاقتصاد الرقمي، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بوفد الشركة العالمية، مشيدا بدور (ميتا) بوصفها إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وقال سموه إن عجمان تسعى إلى بناء شراكات نوعية مع الشركات التقنية الكبرى بما يدعم حضورها الرقمي والاقتصادي، ويعزز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، ويخدم خططها المستقبلية في مجال الحكومة الرقمية.

وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من قدرات (ميتا) في دعم بيئة الأعمال في عجمان، واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الإمارة تعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة تجعلها منصة تنافسية للشركات الناشئة والمشاريع التقنية المبتكرة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حكومة عجمان ماضية في تعزيز جاهزيتها للمستقبل، وترسيخ مكانتها إمارة ذكية قادرة على استثمار التكنولوجيا في خدمة الإنسان والمجتمع.

ضم وفد الشركة فارس عقاد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومريم بنت عبيد المهيري مديرة السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد شحادة رئيس الشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ميتا.

وتناول اللقاء أفضل الممارسات العالمية لشركة (ميتا) في بناء الهوية الرقمية للمدن والحكومات، بما يعكس حضورها الثقافي والتراثي، ويبرز فرصها الاستثمارية أمام الجمهور الإقليمي والدولي عبر منصات الإتصال الحديثة.

كما تم استعراض تفعيل برامج التعاون التي تسهم في رفع الوعي العالمي بمقومات الإمارة السياحية والثقافية والتنموية.

وتطرق اللقاء إلى التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسباق التنافس بين الشركات العالمية، حيث أكد وفد ميتا أن العالم يعيش بدايات مرحلة جديدة تتطلب استعدادا تشريعيا وتقنيا لمواكبتها.

وقدم ممثلو شركة (ميتا) عرضا حول مبادرات الشركة في تمكين المواهب الرقمية، وتنمية مهارات الشباب، وتطوير برامج تدريبية تستهدف الكوادر الحكومية والطلاب ورواد الأعمال.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ محمد بن عمار، وسعادة الدكتور مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة محمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.