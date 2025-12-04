43 خيلا تشارك في السباق التجريبي العاشر بمضمار جبل علي

دبي في 4 ديسمبر/وام/ شارك 43 من الخيول العربية، والمهجنة الأصيلة في 7 أشواط لمسافتي 800 و 1000 متر، بالسباق التجريبي العاشر مساء أمس على مضمار جبل علي في دبي.

وأوضحت هيئة الإمارات لسباق الخيل في بيان اليوم أن السباق التجريبي تضمن 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بالإضافة إلى شوطين للخيول المهجنة الأصيلة.

وأشارت إلى مشاركة 37 خيلا في 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، منها 20 خيلا لم يسبق لها المشاركة في السباقات في 3 أشواط، 17 خيلا في شوطين سبق تواجدها فيها.

ونوهت إلى إقامة شوطين الخيول المهجنة الأصيلة، بإقامة شوط مشترك للخيول المشاركة والتي لم تشارك في السباقات لعدد 3 خيول، بالإضافة إلى شوط خاص تنافست خلاله 3 خيول سبق لها المشاركة في السباقات.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن وصول السباقات التجريبية إلى المحطة العاشرة في الموسم الحالي، يؤكد نجاح برامج الفعاليات المعتمدة من قبل الهيئة، للتأكد من جاهزية جميع الخيول، ووضع كافة الترتيبات التي تعزز نجاح المنافسات في مختلف المضامير بالدولة، واستمرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة حتى انتهاء الموسم الحالي.