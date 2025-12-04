افتتاح النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور في الكويت

الكويت في 4 ديسمبر/ وام/ شهدت دولة الكويت مساء أمس حفل افتتاح النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، الذي أقيم وسط حضور رسمي رفيع المستوى وجمهور كبير من محبي رياضات التراث بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، تمهيدا لانطلاق البطولة غداً بمضمار نادي الهجن الكويتي، والتي تستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري.

حضر الحفل معالي عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت، و راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، رئيس اللجنة العليا لبطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والضيوف من البلدين.

وتضمن الحفل فقرات متنوعة قدّمت رؤية ملهمة حول رياضة الصقور، وتلتها قصيدة تتغنى بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرصه على دعم هذه الرياضة الأصيلة.

والقى معالي عبد الرحمن المطيري كلمة رحّب خلالها بضيوف البطولة، مؤكداً أن استضافة الكويت لهذا الحدث العالمي تعكس عمق الروابط الأخوية بين الإمارات والكويت، ودور الرياضات التراثية في ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة. وأشاد بالتعاون الوثيق مع الجهات المنظمة من دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل إضافة نوعية للمشهد الرياضي والتراثي في المنطقة.

كما أكد سعادة راشد بن مرخان أن إقامة النسخة الأولى من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور في الكويت تمثل خطوة مفصلية في مسيرة تطوير الرياضة، و قال: "البطولة تُحوّل رياضة الصقور من موروث خليجي عريق إلى منصة عالمية معترف بها، وتترجم رؤية الإمارات في تطوير الرياضات التراثية على أسس عصرية مستدامة ، إن ما لمسناه من تعاون وجهود كبيرة من الأشقاء في الكويت منذ الإعلان عن الحدث يؤكد أننا أمام نسخة استثنائية، ستكون نقطة انطلاق نحو توسع عالمي أكبر خلال السنوات القادمة".

وأضاف أن اتحاد الإمارات للصقور يعمل على توسيع نطاق البطولة لتقام سنوياً في دول مختلفة، إلى جانب إطلاق مبادرات تدريبية وشراكات علمية للحفاظ على أنواع الصقور وتطوير نظم رعايتها.

وتتضمن المنافسات سبعة أشواط مخصّصة لفئة "فرخ" تشمل 4 أشواط رئيسية، إضافة إلى شوط للحر وآخر للشاهين من إنتاج المزارع، إلى جانب الشوط الختامي "شوط الكأس" الذي يتأهل إليه خمسة صقور من كل فئة، لفئات: بيور جير، وجير شاهين، وقرموشة، وجير تبع، وتبلغ قيمة الجوائز نصف مليون درهم للفائزين.