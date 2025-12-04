معرض "شهود التغيير" بدبي يحتفي بـ 5 عقود من تطور الهوية الفنية في الإمارات

دبي في 4 ديسمبر / وام / يستعرض المعرض الاستعادي الكبير"شهود التغيير" الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ومؤسسة بارجيل للفنون في متحف الاتحاد و يستمر حتى الثلاثين من يونيو 2026 ، مراحل تطور الهوية الفنية في دولة الإمارات على مدى خمسة عقود من خلال نحو ستين عملا فنيا من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون تحمل بصمات نخبة من الفنانين الرواد والمعاصرين الذين عاشوا وعملوا في الدولة منذ عام 1971.

وتضم الأعمال المعروضة لوحات مناظر طبيعية مبكرة وتجارب تجريدية وتجارب في الحروفيات والتوثيق العمراني إلى جانب أعمال تصوير فوتوغرافي ونحت ووسائط متعددة بما يقدم توثيقا بصريا لتحولات المجتمع المحلي وتطور مفاهيم الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية عبر الزمن، كما يوفر المعرض منصة حوارية تجمع أجيالا مختلفة من الفنانين الإماراتيين والعرب من سوريا والعراق وفلسطين ومصر وتونس والجزائر والبحرين.

وفي سياق متصل أبرمت دبي للثقافة مذكرة تفاهم مع مؤسسة بارجيل للفنون بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتفعيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجالات علم المتاحف وتصميم وإدارة المعارض المؤقتة واستضافتها في مرافق الهيئة إلى جانب تطوير برامج تعليمية وبحثية مشتركة تبرز الممارسات الفنية والتوثيق الفني والتقييم وتشجيع نشر المعرفة الفنية وتبادل المقتنيات وإتاحتها أمام الجمهور.