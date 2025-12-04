طقس الغد غائم جزئيا رطب ليلاً

أبوظبي في 4 ديسمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والغربية، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ان الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها

جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:17 والمد الثاني عند الساعة 02:33 والجزرالأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:40.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والمد الثاني عند الساعة 22:42 والجزر الأول عند الساعة 15:33 والجزرالثاني عند الساعة 04:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 19 90 40

دبي 28 22 85 35

الشارقة 29 19 85 35

عجمان 27 24 90 40

أم القيوين 30 19 80 35

رأس الخيمة 30 18 85 30

الفجيرة 26 23 80 50

العـين 26 17 90 30

ليوا 31 14 90 30

الرويس 26 17 90 60

السلع 28 15 90 65

دلـمـا 26 21 75 40

طنب الكبرى / الصغرى 28 21 75 55

أبو موسى 28 21 75 55