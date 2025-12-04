93 خيلاً تتنافس في الأمسية الثالثة لكرنفال سباقات دبي بمضمار "ميدان"

دبي في 4 ديسمبر/وام/ يشهد مضمار ميدان مساء غدٍ إقامة الأمسية الثالثة من موسم كرنفال سباقات دبي، التي تتضمن 8 أشواط بمشاركة 93 خيلاً من مختلف الفئات العمرية، وبإجمالي جوائز مالية يبلغ 1.845 مليون درهم. ويتصدر برنامج الأمسية الشوط السادس الرئيس "القرهود سبرنت".

ويتصدر الشوط السادس "القرهود سبرنت" (ليستد) أبرز سباقات الأمسية، وهو مخصص لخيول 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، بإجمالي جوائز يبلغ 500 ألف درهم، بمشاركة 7 خيول تتنافس على لقب سباق السرعة الأهم في هذا الأسبوع.

وتنطلق المنافسات مع الشوط الأول "لينكون أفيتار" بقيمة جوائز 210 آلاف درهم، ويشهد مشاركة 10 خيول من عمر السنتين على المضمار الرملي.

ثم يأتي الشوط الثاني "لينكون" المخصص لخيول السنتين والثلاث سنوات، بإجمالي جوائز 165 ألف درهم، وبمشاركة 13 خيلاً.

ويشهد الشوط الثالث "فورد موستنج" (هانديكاب 65–85) منافسة بين خيول عمر 3 سنوات فما فوق، بقيمة جوائز 175 ألف درهم، وبمشاركة 11 خيلاً.

أما الشوط الرابع "فورد ماك-إي" (هانديكاب 70–90) فيشارك فيه 13 خيلاً، بإجمالي جوائز يبلغ 190 ألف درهم.

ويُعد الشوط الخامس – "فورد" (هانديكاب 80–100) من أقوى أشواط الأمسية، وتبلغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً.

وفي الشوط السابع "لينكون نافيجيتور" (هانديكاب 75–95)، يشارك 14 خيلاً تتنافس على جوائز قدرها 190 ألف درهم.

وتُختتم الأمسية مع الشوط الثامن "فورد إكسبيديشن" (مبتدئة)، بمشاركة 14 خيلاً على جوائز تبلغ 165 ألف درهم.