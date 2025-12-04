3 سائقين يتنافسون على لقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي

أبوظبي في 4 ديسمبر/وام/ يتنافس 3 سائقين على لقب بطولة العالم للفورمولا 1 – 2025 ، الأحد المقبل في حلبة مرسى ياس بأبوظبي، ضمن الجولة الختامية من البطولة، اذ تجمع هذه الجولة للمرة الأولى منذ سنوات 3 سائقين يملكون جميعاً فرصة التتويج باللقب العالمي.

ومن المنتظر أن يحسم اللقب في أبوظبي للمرة الخامسة في تاريخ السباق، اذ حسم من قبل في نسخ 2010، و2014، و2016، و2021، لكل من الأبطال سيباستيان فيتل، ولويس هاميلتون، ونيكو روزبرج، وماكس فيرستابن على الترتيب.

ويخوض البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين الجولة الأخيرة متصدراً الترتيب العام، بينما يلاحقه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، إلى جانب الأسترالي أوسكار بياستري الذي يقدم واحداً من أفضل مواسمه مع فريق مكلارين.

وارتفعت وتيرة المنافسة على اللقب عقب تأجيل الحسم في جائزة قطر الكبرى التي أقيمت الأسبوع الماضي في حلبة لوسيل، اذ نجح فيرستابن في تحقيق الفوز متقدماً على بياستري.

وكان نوريس أمام فرصة حقيقية لحسم اللقب في حلبة لوسيل بشرط الفوز بالمركز الأول، إلا أن القرار بعدم تغيير الإطارات خلال فترة سيارة الأمان في اللفة السابعة كان نقطة تحول أثرت على نتيجته ونتيجة زميله بياستري، في الوقت الذي استفاد فيه ماكس فيرستابن ونجح في حسم السباق.

ويتطلع نوريس إلى تحقيق لقبه الأول، على مستوى السائقين بعد غياب دام سنوات منذ تتويج لويس هاميلتون عام 2008، فيما يسعى فيرستابن إلى إضافة لقب خامس متتال إلى سجله، بينما يأمل بياستري في كتابة تاريخ مميز بحصد اللقب في موسمه الثاني مع الفريق.