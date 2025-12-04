"المالية" توقّع ثالث اتفاقية ضمن مبادرة "صكوك الأفراد" مع "الإمارات الإسلامي"

أبوظبي في 4 ديسمبر /وام/ وقعت وزارة المالية الاتفاقية الثالثة ضمن مبادرة " صكوك الأفراد"مع مصرف الإمارات الإسلامي، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصته الرقمية.

وتتيح المبادرة للمواطنين والمقيمين في الإمارات الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية مجزّأة بفئات مالية صغيرة وبحد أدنى يبلغ 4000 درهم عبر تطبيق EI +للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.

وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى صكوك الخزينة الإسلامية، وتعزيز الثقافة المالية، وغرس ثقافة الادخار والمسؤولية المالية كإحدى ركائز الاستدامة المالية على المدى الطويل في دولة الإمارات.

وتتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية "UAE PASS" التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات اعرف عميلك "KYC"، وإنشاء ملف للمخاطر مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط صكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية.

وقالت سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن التعاون مع "الإمارات الإسلامي" يمثل محطة مهمة في توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة المالية لإتاحة أدوات مالية حكومية مباشرة للأفراد عبر قنوات رقمية آمنة ومتطورة، وإن انضمام مؤسسات وطنية رائدة إلى مبادرة صكوك الأفراد خطوة داعمة لجهود الوزارة في تعزيز الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات استثمارية مستقرة ومدعومة من الحكومة.

وأضافت ان المبادرة تسهم في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام بين المواطنين والمقيمين، وتعزز من تطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتدعم في الوقت نفسه تطوير أسواق رأس المال المحلية، ومن خلال توسيع المشاركة المؤسسية في توفير منتجات مالية آمنة وشفافة، نرسّخ ركائز الاستدامة المالية ونُسهم في دعم القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

من جانبه، قال فريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي إن هذا التعاون يؤكد مكانتنا كمصرف رائد متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، وإن إتاحة صكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد على تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك تؤكد على التزام المصرف بدعم الابتكار في مجال التمويل الإسلامي.

بدوره، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي"، إن مبادرة وزارة المالية " صكوك الأفراد" تعتبر إحدى الابتكارات الرائدة وتتماشى مع نهجنا في الإمارات الإسلامي، حيث نحرص دائماً على طرح منتجات تُلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين الأفراد، بما يتيح لهم الفرص لبناء ثرواتهم مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

وسيتم إدراج جميع صكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة "الإمارات الإسلامي".

ويوفر "الإمارات الإسلامي" تجربة سهلة للمستثمرين للاكتتاب أو التداول بإتاحة أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية أو من خلال عمليات في السوق الثانوية.

كما سينظم المصرف جلسات للتوعية والتثقيف المالي، ويوفر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويجري استبيانات دورية لآراء المستثمرين لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.