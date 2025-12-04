اتحاد الترايثلون: بطولة الفجيرة محطة تأهيلية لكأس العالم في اسبانيا

دبي في 4 ديسمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون أن النسخة القادمة من بطولة الفجيرة للترايثلون، والمقررة يومي 13 و14 ديسمبر الجاري في الفجيرة ستكون المحطة التأهيلية الثانية للمشاركة في بطولة العالم 2026، والمقرر إقامتها في مدينة بونتيفدرا الإسبانية خلال شهر سبتمبر من العام المقبل.

وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة تؤكد مدى تطور رياضة الترايثلون في الإمارات، اذ ستمنح البطولة للفئات المفتوحة من الرياضيين فرصة التنافس لحجز مقاعدهم في هذا الحدث العالمي.

وتقام منافسات بطولة الفجيرة، لفئات السباحة 750مترا ، والدراجات 20 كيلو مترا، والجري 5 كيلومترات.