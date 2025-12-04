أبوظبي في 4 ديسمبر / وام / أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية -برنامج "نافس"، عن إطلاق "المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي في الدولة".

وتتيح المنصة التي تم إطلاقها ضمن منصة "نافس" للطلبة الجامعيين التسجيل في فرص التدريب العملي النوعي في سوق العمل بالدولة عبر بيئة رقمية متكاملة ، كما تتيح لمؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص عرض فرص التدريب المتوفرة لديها، بما يرسخ دورها كشريك أساسي في المنظومة الوطنية للتدريب العملي، ويسهم في إعداد أجيال مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل، من خلال تمكين الطلبة من الانخراط في برامج تدريبية عالية المستوى، ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز التكامل بين النظري والعملي في رحلة الطالب، ويسهم بدعم جهود التنمية الاقتصادية والمعرفية في الدولة.

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور ، وزير الموارد البشرية والتوطين ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالانابة إن المنصة الجديدة تعد أول نظام وطني يعيد تشكيل مسار التدريب العملي لطلبة التعليم العالي حيث يأتي اطلاقها في إطار الجهود المستدامة لتعزيز كفاءة وتنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل، والتكامل مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، لتطوير بيئة التدريب العملي، والتعلم المستمر، وتعزيز إدراج التحول الرقمي والخدمات الذكية في كافة مفاصل سوق العمل.

وأضاف معاليه ان إطلاق المنصة الوطنية للتدريب العملي يشكل نقلة نوعية في منظومة تدريب الطلبة في مؤسسات التعليم العالي حيث تحقق شمولية التدريب وتوفير بيانات واضحة تعزز عملية التقييم ومسارات تطوير البرامج التدريبية والتخصصات الأكاديمية وهو ما يسهم في دعم ملف التوطين في القطاع الخاص الذي يعد شريكا استراتيجيا في هذا الملف الوطني.

وأشار الى أن المنصة تمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير منظومة التعليم العالي ضمن بيئة تدريب عملي متكاملة، تقوم على الحوكمة والشفافية، لتشكل بذلك أداة لتوحيد الجهود وتمكين الطلبة من الاستفادة من فرص تدريبية عملية تسهم في تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

من جانبه ، أكد سعادة خليل الخوري ، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين ، أهمية المنصة الجديدة في صقل مهارات طلبة التعليم العالي إلى جانب تحصيلهم الاكاديمي وهو ما يعزز من تنافسيتهم وفرص التحاقهم بسوق العمل ، لا سيما وأن المنصة المشار اليها تمهد الطريق امامهم لتلبية احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية من الوظائف، مشيرا إلى التزام الوزارة بدعم المنصة من خلال القيام بدروها بالشكل الأمثل وذلك في إطار تكامل الأدوار بين جميع الشركاء.

من جهته ، أكد سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية - برنامج نافس أن توفير فرص التدريب العملي لطلبة التعليم العالي يتكامل مع الاستراتيجية الجديدة للمجلس، باعتبارها إضافة نوعية لمنصة "نافس" لدعم جهود الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في سوق العمل.

وقال إن هذه الخطوة تتواءم مع استراتيجية وتوجهات المجلس في المرحلة القادمة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة مؤخراً، والتي تركز على التأهيل النوعي الذي يواكب احتياجات سوق العمل ويعزّز تنافسية المواطنين.

وأضاف ان هذه الخطوة تتيح للشركات الوصول بشكل أسرع إلى كوادر إماراتية مؤهلة تمتلك مهارات عملية ومهنية تتوافق مع متطلباتها، بما يدعم منظومة الأعمال في الدولة ويعزّز استدامة رفد سوق العمل بالمواهب الوطنية ، وبذلك تترسخ رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة متكاملة للتأهيل والتطوير والتوظيف والتمكين التي تدعم استدامة الكفاءات الوطنية وتواكب التطور المتسارع في سوق العمل.

وبدورها، أوضحت سعادة شما المهيري الوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة إن المنصة توفر فرصاً لعقد شراكات استراتيجية بين مؤسسات التعليم العالي ومختلف القطاعات الاقتصادية من لتصميم برامج تدريبية نوعية تتماشى مع تخصصات الطلبة واحتياجات سوق العمل، إذ ستخضع كافة البرامج والفرص التدريبية المعروضة لضوابط ومعايير الجودة، التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن القرار الوزاري الخاص بحوكمة التدريب العملي، إضافة إلى الدليل الإرشادي الخاص به، وذلك بهدف ضمان أن تكون التجارب التدريبية فعالة ومتكاملة وتدعم تطوير المهارات العملية للطلبة.

وبإمكان مؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب والطلبة الاطلاع على تفاصيل التسجيل والمشاركة عبر المنصة من خلال منصة نافس nafis.gov.ae

ويسهم ربط المنصة الوطنية للتدريب العملي مع منصة "نافس" في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تسهل على الطلبة الوصول إلى الفرص التدريبية المناسبة، وتتيح لمؤسسات التعليم العالي، والجهات الحكومية والخاصة المشاركة الفاعلة في إعداد أجيال من الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071."

ومن المقرر تنفيذ سلسلة ورش تعريفية وتوعوية تستهدف الجامعات وجهات التدريب والطلبة لشرح آليات التسجيل والاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي ، وتعزيز الوعي بالمزايا التي تحققها، ودورها في دعم الرحلة التعليمية المهنية للطلبة.