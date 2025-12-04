نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج الدفعة الـ14 "دفعة غينيس" في الجامعة الأمريكية في الإمارات

دبي في 4 ديسمبر/ وام / شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مساء أمس الحفل السنوي لتخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلبة الجامعة الأمريكية في الإمارات (AUE)، والتي حملت اسم "دفعة غينيس"، خلال احتفالية استثنائية أقيمت في فستيفال أرينا دبي – القاعة الخارجية، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ54.

كما شهد الحفل مشاركة واسعة من كبار الشخصيات، من بينهم معالي محمد صالح بن بدوة الدرمكي، الرئيس الفخري للجامعة، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الجامعة ، وسعادة خلف الصغير القبيسي عضو مجلس أمناء الجامعة ، والدكتور مثنى غني عبد الرزاق، رئيس الجامعة، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمناء، والهيئتين التدريسية والإدارية، وجموع غفيرة من أهالي الخريجين وضيوف الجامعة.

وشهدت الاحتفالية إعلان دخول الجامعة الأمريكية في الإمارات رسميًا موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر غترة في العالم، في إنجاز يعكس قدرة الجامعة على الابتكار وترسيخ الهوية الوطنية. وتسلمت الجامعة شهادة الرقم القياسي من ممثلة موسوعة غينيس السيدة مبالي نكوسي، قبل تقديم عرض مباشر للغترة الأكبر أمام الحضور.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الرئيسة: يسرني أن أكون معكم الليلة ، في هذه المناسبة ، بتخريج دفعة جديدة ، تضم ( 300 ) خريجاً وخريجة ، في التخصصات المختلفة ، من الجامعة الأمريكية في الإمارات ، وأن نعبر معاً ، عن اعتزازنا ، بهؤلاء الخريجين والخريجات، وهم ينتقلون اليوم ، بعون الله ، إلى مرحلةٍ جديدة في حياتهم ، يكونون فيها ، أداةً مهمة ، لتحقيق التقدم والتطور ، في الوطن ، والمنطقة ، بل والعالم .

وتابع معاليه : إن حضورنا الليلة في هذا الاحتفال ، إنما يدل دلالة واضحة ، على ما تحققه الجامعة الأمريكية في الإمارات ، من نجاحٍ وتفوق ، هذا النجاح الذي يتجسد في حرص الجامعة ، على تحقيق مستويات عالية من التميز في الأداء ، وسعيها الدائم للحصول على الاعتماد الوطني والعالمي لبرامجها ، والتزامها الأكيد ، بتنمية الطالب ، وإعداده كي يكون قادراً تماماً ، على التعامل الذكي والفعال ، مع كافة تطورات العصر ، وتحدياته .

وقال معاليه: إننا نحمد الله كثيراً ، أن الطالب يدرك تماماً ، أهمية الفرص المتاحة أمامه في هذه الجامعة ، يتفاعل معها بعزمٍ وجدية ، في إصرارٍ واضح، على تحقيق كافة آمال وتطلعات الوطن ، في أبنائه وبناته ، وبالتزامٍ قوي، بالقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة ، التي تشكل مسيرة الدولة ، واعياً في الوقت نفسه ، بالتطورات العالمية من حوله ، ينفتح عليها ، ويتعامل معها ، بقدرةٍ وكفاءة.

وأكّد معاليه أن هذا الاحتفال السنوي المتجدد ، بالخريجين والخريجات ، إنما هو مناسبة مواتية ، نعبر فيها عن الشكر الجزيل ، والتقدير الموفور ، لما تحظى به مؤسسات التعليم في الدولة ، من دعمٍ وتأييدٍ ومساندة ، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، ونشكر لسموه ، تأكيده الدائم ، على أهمية التعليم في الإمارات ، ونسجل لسموه ، حرصه القوي ، على تمكين شباب الوطن ، من العطاء والإنجاز .

وأضاف معاليه: اننا اليوم ، إنما نعتز غاية الاعتزاز ، بالتوجيهات الحكيمة ، لصاحب السمو رئيس الدولة ، في ضرورة تعميق دور الكليات والجامعات ، في الإعداد السليم لأبناء وبنات الوطن ، وفي تأكيد عادات التعلم الدائم والمستمر لديهم ، وكذلك ، في تعميق ارتباطهم بالوطن العزيز ، وذلك بالإضافة إلى دور هذه المؤسسات الوطنية ، في تمكين دولتنا العزيزة ، من التنافس الفعال ، في المضمار العالمي ، وأخذ مكانتها اللائقة به ، بين دول العالم أجمع .

و قال معاليه: إن هذا الحفل كذلك ، إنما هو مناسبة طيبة ، نعبر فيها عن الشكر الجزيل ، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي رعاه الله، و نشكر لسموه تأكيده دوماً ، على الأولوية القصوى، للتنمية البشرية ، في مسيرة الدولة ، وعلى أهمية إتاحة كافة الفرص والإمكانات، أمام أبناء وبنات الوطن ، للإسهام الفاعل ، في تحقيق التنمية والرخاء ، في كافة ربوع الدولة ، بل وفي المنطقة والعالم .

وتابع معاليه : أنتهز هذه المناسبة أيضاً ، كي أتقدم بالتهنئة إلى أفراد الأسر ، وأصدقاء الخريجين والخريجات ، وأن أشاركهم فرحتهم وسعادتهم ، بما حققه هؤلاء الخريجون والخريجات ، من نجاحٍ وإنجاز .

وقال معاليه : يسرني كذلك ، أن أحيي أفراد أسرة الجامعة ، وأن أعبر لهم عن جزيل الشكر والامتنان ، لقاء ما بذلوه من جهدٍ طيب ، مع هذه الدفعة الجديدة، مع تمنياتي لهم جميعاً ، بدوام النجاح والتوفيق ، ولهذه الجامعة، بكل تقدم وازدهار .

وختم معاليه كلمته قائلاً: أما أنتم ، أيها الخريجون والخريجات ، فإنني أقول : ألف مبروك لكم جميعاً ، راجياً بإذن الله ، أن يكون كل منكم ، نموذجاً ناجحاً ، للخريج المؤهل بحق ، حتى تكونوا دوماً ، مصدر فخرٍ لجامعتكم ، ومناط إشادة واعتزاز ، من الجميع – كونوا بعون الله ، مثالاً وقدوة ، في العمل الجاد ، وتحمل المسؤولية ، والحرص على التعلم المستمر – أتمنى لكم النجاح والتوفيق ، وأنتم تقومون بدوركم المرتقب، في خدمة المجتمع والإنسان ، في كل مكان سائلا الله سبحانه وتعالى ، أن يوفقكم جميعاً ، إلى كل عملٍ نافع ، وأن يحقق لدولتنا العزيزة كل تقدم وازدهار .

واستُهلت الأمسية بعرض موسيقي قدمته فرقة إماراتية، عكس روح الهوية الوطنية بأسلوب معاصر. كما قُدم عرض مرئي خاص بعنوان “محمدين العز” من إنتاج الجامعة، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ54، في مشهد تفاعلي نال إعجاب الحضور.

وألقى ممثل الخريجين كلمة عبّر فيها عن فخره وزملائه بهذه اللحظة التاريخية، وبالدعم الذي قدمته الجامعة لهم خلال مسيرتهم الدراسية. كما تحدثت السيدة مبالي نكوسي عن «دخول الجامعة موسوعة غينيس» كإنجاز يعكس قدرتها على الريادة والابتكار عالميًا.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بتسليم الشهادات إلى خريجي دفعة 2025، وسط أجواء احتفالية مبهجة جسدت فرحة الطلاب وذويهم، ورسخت مكانة الجامعة وحرصها على تمكين طلبتها لخوض مستقبل مهني واعد.

واختُتمت الأمسية بفقرات ترفيهية مخصصة للخريجين وعائلاتهم، عبّرت عن روح الإنجاز، وأبرزت جودة التنظيم التي تتميز بها الجامعة الأمريكية في الإمارات.

وأكدت الجامعة في ختام الحفل التزامها المستمر بدعم الإبداع وترسيخ الابتكار، وتخريج كوادر وطنية قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية والريادة في دولة الإمارات.