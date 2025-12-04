تعاون بين جامعة خليفة ومعهد "إي بي آر آي" في مجال الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 4 ديسمبر / وام / أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع "إي بي آر آي"، وهو معهد مستقل غير ربحي متخصص بالبحث والتطوير في مجال الطاقة، بهدف تطوير إطار قائم على الذكاء الاصطناعي لتقييم التغييرات لتحسين مستويات تحليل السلامة في المفاعلات النووية المتطورة التي تعتمد على الماء.

ويجمع المشروع، وفقا للاتفاقية، بين الذكاء الاصطناعي المتقدم وعمليات المحاكاة عالية الدقة لديناميكا الموائع الحسابية، لتحسين مستويات موثوقية المفاعلات وامتثالها للقواعد التنظيمية.

ويركز المشروع على إنشاء نماذج تنبؤية تعتمد على تعلم الآلة لرصد عدم اليقين كمًا في الظواهر الحرارية الهيدروليكية بما يدعم تدابير الترخيص والسلامة التشغيلية في محطات الطاقة النووية، بما في ذلك المفاعلات المتطورة 1400 ميغاواط «إيه بي آر 1400» ومفاعلات الوحدات الصغيرة.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري: يؤكد التعاون مع معهد "إي بي آر آي" التزامنا بتطوير البحوث الرائدة التي من شأنها تعزيز الطاقة النووية السلمية والسلامة والاستدامة في دولة الإمارات، وتضم جامعة خليفة خبرات وبنية تحتية متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن استخدامها في هذا المشروع المشترك.

وأضاف نهدف من خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة في المحاكاة إلى تطوير حلول مبتكرة لقطاع الطاقة على مستوى العالم. ويمثل هذا التعاون أيضًا استمرارًا لشراكة قائمة سابقًا والتي نتج عنها العديد من المبادرات، من بينها تأسيس مختبر البحث والتطوير المشترك بين جامعة خليفة معهد "إي بي آر آي".

من جانبه قال أرشد منصور، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد "إي بي آر آي" إن هذا التعاون مع جامعة خليفة يمثل خطوة كبرى لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في تحليل السلامة النووية ، ومن المهم أن هذه المبادرة ترتكز على الأساس القوي للدعم المحلي من شركة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، مما يعزز ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية الآمنة والمستدامة، وستسهم جهودنا المشتركة في ضمان أنظمة طاقة نووية أكثر أمانًا وكفاءة تتوافق مع المعايير التنظيمية الدقيقة على مستوى العالم.

وسيقوم مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في جامعة خليفة، من خلال التعاون الوثيق مع معهد "إي بي آر آي" بدور رئيس في هذا المشروع.

ويتوقع أن يؤدي التعاون بين جامعة خليفة ومعهد "إي بي آر آي" إلى دعم تدابير الترخيص والسلامة التشغيلية والامتثال للقواعد التنظيمية، مع المساهمة في نشر آمن وفعّال لمحطات الطاقة النووية من الجيل القادم.