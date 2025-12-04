الموسم الرابع من "سوق الفريج" ينطلق غدًا بدبي

دبي في 4 ديسمبر / وام / تنطلق غداً فعاليات الموسم الرابع من "سوق الفريج"، إحدى المبادرات المجتمعية والترفيهية التي تنظمها بلدية دبي لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة عبر توفير منصات عرض وتسويق مجانية داخل حدائق الإمارة.

ويستقبل السوق زواره في محطته الأولى بحديقة الورقاء الثالثة حتى 14 ديسمبر لجاري، ثم ينتقل إلى حديقة بحيرة البرشاء من 19 إلى 28 ديسمبر، و يقام السوق في حديقة الورود بند الشبا من 2 إلى 11 يناير 2026 .

ويمثل "سوق الفريج" منصة مجتمعية تقدم فرصاً استثمارية وتجارية لأصحاب المشاريع من المواطنين عبر توفير منافذ بيع مجهزة لعرض المنتجات المحلية من مشغولات يدوية وملابس ومأكولات شعبية، بما يسهم في رفع تنافسية المشاريع المنزلية وتمكين رواد الأعمال لتعزيز حضورهم في السوق المحلي. كما خصصت البلدية منافذ إضافية لمشاريع المقيمين ضمن المناطق المحيطة إلى جانب أكشاك مخصصة للأطعمة والمشروبات دعماً لتجربة الزوار.

ويشكل السوق وجهة عائلية وترفيهية خلال "شتاء دبي"، حيث يوفر بيئة مفتوحة للتسوق والترفيه ويقدم عروضاً فنية وثقافية وورشاً تفاعلية وتجارب مبتكرة تشمل الذكاء الاصطناعي والأنشطة الجماهيرية ومساحات لعب للأطفال، بما يجعله محطة تجمع المجتمع في أجواء اجتماعية ممتدة على مدار الشهر.

وأوضح محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة، أن الموسم الرابع يأتي بحلة جديدة في ثلاث من أبرز حدائق دبي بهدف تمكين رواد الأعمال وتوفير منصات تجارية تتيح لهم بناء شبكات تواصل مباشرة مع المتعاملين بما يدعم نمو مشاريعهم.

وأضاف أن البلدية تعمل على تطوير الحدائق لتكون وجهات نابضة بالحياة تقدم تجارب متكاملة تشمل الترفيه والتسوق والمشاركة المجتمعية.