دبي تستضيف الجولة الختامية لمونديال لزوارق السريعة "إكس كات" 14 ديسمبر

دبي في 4 ديسمبر/وام/ تستضيف دبي فعاليات الجولة الختامية لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة "إكس كات" من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة أبرز الفرق العالمية والإماراتية.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل للإعلان عن تفاصيل البطولة بحضور ممثلي الجهات الدولية وشركاء النجاح من المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب الاجتماع التنويري للفرق والسائقين المشاركين في المنافسات.

ويشارك من الإمارات فرق الفيكتوري، والشارقة، والفجيرة، وفاز مارين، حيث يتطلع فريق الفيكتوري إلى حسم اللقب العالمي بعد تصدره الترتيب العام برصيد 130 نقطة، متقدماً على فريق بريطانيا صاحب 108 نقاط، فيما يحتل فريق الفجيرة المركز الثالث برصيد 76 نقطة.

وتتجه الأنظار إلى شاطئ "سنسيت بيتش" بجُميرا، الذي يستضيف المنافسات الرسمية، حيث تقام التصفيات التأهيلية والسباق الرئيسي الأول يوم الجمعة 12 ديسمبر، تليها التصفيات التأهيلية الثانية يوم السبت 13 ديسمبر، ثم السباق الرئيسي الثاني يوم الأحد 14 ديسمبر، و يختتم بنفس اليوم الموسم بحفل تتويج الفائزين وتسليم الجوائز .

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الترتيبات جارية لإقامة سباق جائزة دبي الكبرى الختامي للموسم وفق أعلى المستويات التنظيمية، مشيراً إلى أن الحدث أصبح علامة بارزة في عالم الرياضات البحرية، خصوصاً مع تألق فريق الفيكتوري الذي يطمح لحسم اللقب هذا الموسم.