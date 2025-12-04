1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة يتنافسون في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بدبي

دبي في 4 ديسمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب "دبي 2025" عن مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة في النسخة الخامسة من الدورة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، من 7 إلى 14 ديسمبر الجاري.

يضم برنامج منافسات الدورة 11 رياضة فردية وجماعية، تشمل ألعاب القوى، والسباحة، والبوتشيا، ورفعات القوة، وكرة الطاولة، والقوس والسهم، وكرة الهدف، والريشة الطائرة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، ومصارعة الذراعين والتايكواندو، فيما حددت اللجنة المنظمة يوم الأربعاء المقبل موعداً لحفل الافتتاح باستاد نادي دبي لأصحاب الهمم، بعد استكمال كافة الترتيبات لإنجاح الحدث.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة اليوم بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، إلى جانب ممثلي الجهات الراعية.

وأكد سعيد حارب أن استضافة الإمارات لهذا الحدث للمرة الثانية بعد النسخة الأولى عام 2017 تعكس قدرات الدولة التنظيمية وكفاءة كوادرها الوطنية، مشيراً إلى أن الحدث يكتسب أهمية إضافية بتزامنه مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني الـ54، حيث يشارك في البطولة وفود من 35 دولة يمثلها أكثر من 1500 رياضي ورياضية.

من جانبه، قال ثاني جمعة بالرقاد إن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم تعطي الألعاب زخماً كبيراً، مؤكداً حرص اللجنة المنظمة على تقديم نسخة استثنائية للبطولة رغم ضيق الوقت والتحديات اللوجستية، مشيراً إلى دور نادي دبي لأصحاب الهمم كمنصة لتعزيز التنافس الشريف وغرس قيم الأمل والطموح بين المشاركين.

وأشار بالرقاد إلى أن الإمارات ودبي اكتسبتا مكانة مرموقة عبر استضافة كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية، وأن النسخة الحالية من الألعاب تهدف إلى تعزيز هذه الصورة من خلال تقديم تجربة آسيوية مميزة تترك أثراً إيجابياً لدى المشاركين.

بدوره، أكد ماجد العصيمي فخر اللجنة البارالمبية الآسيوية بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم معتبرا أن الألعاب تسهم في تعزيز القيم الإنسانية والمحبة والصداقة بين المشاركين، وتدعم تطوير الشباب ضمن استراتيجية اللجنة البارالمبية الآسيوية لضمان نجاح هذه البطولات واستمراريتها.

كما أعرب ممثلو الرعاة عن اعتزازهم بمساهمتهم في دعم البطولة في إطار المسؤولية المجتمعية، مؤكدين أهمية خلق فرص حقيقية لأصحاب الهمم وتعزيز دورهم في المجتمع، بما يعكس مكانة دبي الريادية في تمكين هذه الفئة.