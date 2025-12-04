الاتحاد الدولي للسيارات يؤكد التزامه بدعم جهود الإمارات لتعزيز مكانتها وجهة عالمية للرياضة

أبوظبي في 4 ديسمبر / وام/ أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، محمد بن سليم، التزام الاتحاد بدعم جهود الإمارات لتعزيز مكانتها وجهة عالمية للرياضة.

وأعرب بن سليم عن شعوره بالفخر كإماراتي قبيل انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، الأحد المقبل، حيث يصل سباق لقب السائقين إلى ختام مثير بين ثلاثة سائقين في العاصمة الإماراتية.

ومع استعداد لاندو نوريس وماكس فيرستابن وأوسكار بياستري للمنافسة الحامية على لقب البطولة في حلبة مرسى ياس، أكد بن سليم أهمية إبراز دور الإمارات في رياضة السيارات العالمية أمام جمهور عالمي عريض.

و قال محمد بن سليم في بيان أصدره الاتحاد الدولي للسيارات اليوم إنه على مدى سنوات عديدة قدمت الإمارات دعماً مخلصاً لرياضة السيارات، حيث طورت فعاليات وضعت البلاد على خريطة الرياضة العالمية، وجذبت المنافسين والمتفرجين من جميع أنحاء العالم، وألهبت حماس قاعدة جماهير الفورمولا 1 العالمية.

وتابع قائلاً : بصفتي إماراتي أفخر بانجازات بلدي في رياضة السيارات، وبصفتي رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) فأنا ملتزم بمواصلة دعم الجهود الدؤوبة في الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لرياضة السيارات.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ان المردود الكبير لسباقات الفورمولا 1 في أبوظبي يعزز التأثير المتزايد للشرق الأوسط، حيث تستضيف البحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات سباقات فورمولا1 وتشكل جزءاً رئيسياً من جدول بطولة العالم ، وبالعودة إلى أول مشاركة لأبوظبي في سباقات الفورمولا 1 عام 2009، كانت ولا تزال الإمارات رائدة في رياضة السيارات، ومما لا شك فيه أن استضافة بطولة الفورمولا1 في حلبة مرسى ياس حققت مكاسب كبيرة للرياضة والرياضيين ومتطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

و تابع قائلا إن حلبة مرسى ياس فرضت واقعا جديدا ، فكان هناك حاجة لأكثر من 700 مراقب ومسؤول، مقارنة بـ 150 لرالي كبير، وبينما ساهم 350 متطوعاً من المملكة المتحدة في سباق الجائزة الكبرى الأول، فقد ساهم التوظيف والتدريب منذ ذلك الحين في بناء فريق إماراتي على أعلى درجة من الكفاءة ، وكان هذا أمراً حيوياً لتمكين سباق الجائزة الكبرى من تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، وهوعامل بالغ الأهمية على المستوى العالمي، ومحوري في استراتيجية الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لنمو وتطوير رياضة السيارات.

ولفت إلى أن أبوظبي أصبحت مثالاً واضحاً على ما يبحث عنه الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) في مكان لاستضافة سباقات الفورمولا 1، بدءاً من التزام محلي قوي بالاستثمار، ليس فقط في حلبة السباق، بل في البنية التحتية والخدمات الحيوية لإنجاح الحدث.

و أكد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات أن مستقبل الفورمولا 1 أصبح أكثر إشراقاً، مع انضمام كاديلاك كفريق رقم 11 في الموسم المقبل، وانضمام مدريد كأحدث مكان لسباق الجائزة الكبرى، ولوائح الاتحاد الدولي للسيارات الجديدة التي ستوفر سيارات أخف وزناً وأكثر مرونة تعمل بالوقود المستدام، إيذاناً ببداية حقبة جديدة لهذه الرياضة.

تجدر الإشارة إلى أنه طوال سباق الجائزة الكبرى يوم الأحد المقبل ، سيتمكن مسؤولو السباق من مراقبة 55 بثاً من الكاميرات، وشاشات التوقيت، وسجلات السباق، وأجهزة تتبع السيارات في وقت واحد، وقد يكون هذا عاملاً رئيسياً في سباق لقب السائقين الذي يحمل في طياته العديد من الإمكانيات.