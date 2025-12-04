حكومة الفجيرة الرقمية تكرم شركاءها الاستراتيجيين و الفائزين بجائزة "الفجيرة تبتكر"

الفجيرة في 4 ديسمبر /وام/ نظمت حكومة الفجيرة الرقمية بفندق البحر بالفجيرة اليوم ، وبرعاية وحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير الحكومة الرقمية حفل تكريم لشركائها الإستراتيجيين، تقديراً لجهودهم المثمرة في دعم مشاريع التحول الرقمي وتعزيز الإبتكار وتحسين جودة الخدمات الرقمية الحكومية في الإمارة وترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة لتحقيق رؤية الفجيرة في التحول الذكي .

شمل التكريم جميع الشركاء من الجهات الحكومية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والعام وشركاء في القطاعات التقنية والرقمية .

وبدأ الحفل بكلمة الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي الذي أعرب عن شكره وتقديره لجهود وتعاون جميع الشركاء الذين ساهموا بشكل فاعل في تحقيق رؤية حكومة الفجيرة الرقمية ،مشيرا الى أنهم اصبحوا يشكلون جزءاً أساسياً من مسيرتنا نحو التحول الرقمي، وأن دورهم الفاعل يعكس التزامنا المشترك ببناء حكومة موحّدة ومتطوّرة ،كما يجسّد حضورهم الكريم روح التعاون التي تقوم عليها رؤية الإمارة، مؤكدا أن ما نشهده اليوم من تقدم وإنجازات لم يكن ليتحقق لولا روح التعاون الوثيقة بين الجهات الحكومية، والدعم الكبير الذي تقدمه المؤسسات الشريكة التي تعتبر مصدر قوة تدفعنا إلى تطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة، وتسهيل الإجراءات والارتقاء بتجربة المتعاملين، بما ينسجم مع رؤية الفجيرة الطموحة لمستقبل أكثر تطوراً واستدامة.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي إن "ميثاق سندك " الذي تم توقيعه اليوم يمثل عهداً يجمعنا على رؤية واحدة، ترتقي بتجربة المتعامل وتعزز جاهزية الإمارة للمستقبل ويؤكد دور كل جهة كشريك استراتيجي في دعم الحكومة الرقمية وتعزيز كفاءتها وجودة خدماتها.

وقام ممثلوا الجهات الحكومية بتوقيع الميثاق الذي يجسّد التزامها بالعمل تحت منظومة رقمية موحّدة، وتعزيز التعاون والشراكة في مسيرة التحول الرقمي .كما تم عرض فيديو تعريفي يُبرز دور الشركاء ومساهماتهم في دعم مسيرة العمل وإنجاح المشاريع .

بعد ذلك قام الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير الحكومة الرقمية بتكريم الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والعام.

كما شهد الاحتفال تكريم المشاركين الفائزين بجائزة "الفجيرة تبتكر" التي تهدف إلى دعم الإبداع وتعزيز ثقافة الابتكار في مختلف القطاعات الحكومية والمجتمعية، حيث تم تكريم الأفراد والجهات التي قدّمت مشاريع مبتكرة ساهمت في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التحول المستقبلي في الإمارة.

وتجسد الجائزة رؤية الفجيرة في تشجيع المواهب الوطنية، وتمكين الكفاءات وتبنّي أفكار مبتكرة تواكب توجهات الدولة في بناء اقتصادٍ معرفيٍ قائم على الإبداع والتكنولوجيا.