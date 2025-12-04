"اقتصادية عجمان" تُطلق منصتها للخدمات الذكية و"تصفير البيروقراطية" في "سيتي سنتر"

عجمان في 4 ديسمبر /وام/ أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان منصتها الترويجية لخدماتها الذكية في سيتي سنتر عجمان، بهدف التعريف بخدمات الدائرة وتوعية الجمهور بقنوات الإنجاز السريعة التي تسهم في تجربة خدمية أكثر سهولة وفاعلية.

تأتي المنصة في إطار جهود الدائرة لدعم مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية" الحكومي، من خلال تسليط الضوء على حزمة من الخدمات التي تم تبسيطها وتسهيل إجراءاتها، وفي مقدمتها خدمة تجديد الرخصة التجارية عبر الرسائل النصية القصيرة، وتطبيق "عجمان ون"، والموقع الإلكتروني للدائرة، بما يختصر رحلة المتعامل ويوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

كما تتيح المنصة للزوار التعرف على خدمة فتح الرخص الجديدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع، والتي تمكّنهم من البدء في مزاولة أنشطتهم بسرعة ومرونة، إلى جانب التعريف بمبادرة "نرصد معاً" التي تشجع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مخالفة عبر القنوات الرقمية المتاحة، بما يعزز من حماية المستهلك ويرسخ ثقافة الشراكة بين الدائرة والمجتمع.

وسيحظى زوار المنصة بفرصة للتواصل المباشر مع فريق عمل الدائرة، وطرح استفساراتهم حول كيفية الاستفادة من الخدمات الرقمية، إلى جانب الحصول على إرشادات حول آليات تجديد الرخص التجارية وفتح الرخص الجديدة، وخطوات استخدام تطبيق "عجمان ون" والموقع الإلكتروني، والقنوات المعتمدة للإبلاغ ضمن مبادرة "نرصد معاً".

وتستمر المنصة حتى 6 ديسمبر، من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساءً، لاستقبال المتعاملين واطلاعهم على خدمات الدائرة وتوعية الجمهور بقنوات الإنجاز السريعة التي تسهم في تجربة خدمية أكثر سهولة وفاعلية.

ودعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الجمهور من مستثمرين وأصحاب المشاريع وأفراد المجتمع إلى زيارة منصتها الترويجية في سيتي سنتر عجمان، للتعرّف عن قرب على الخدمات المطوَّرة، والاستفادة من الحلول التي تقدمها الدائرة في تبسيط الإجراءات ودعم بيئة أعمال تنافسية في الإمارة.