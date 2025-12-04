اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وهولندا تبحث في أبوظبي الارتقاء بعلاقات التعاون

أبوظبي في 4 ديسمبر / وام/ بحثت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الامارات وهولندا خلال اجتماعها الثالث الذي عقد في أبوظبي اليوم، سبل الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية في قطاعات اقتصادية واعدة تشمل الطاقة المتجددة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والسياحة .

ترأس اجتماع اللجنة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، و معالي أوكي دو فريس وزيرة التجارة والتنمية في هولندا، بمشاركة سعادة أميرة عبيد الحفيتي سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا، ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص من الدولتين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال اللجنة المشتركة، أكد معالي الزيودي على أهمية الشراكة بين دولة الإمارات وهولندا، قائلاً: جددت النقاشات في الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة التأكيد على تركيزنا المشترك على الابتكار والالتزام بالتنمية المستدامة والآفاق الكبيرة لتوسيع روابطنا التجارية والاستثمارية الثنائية عبر مجموعة واسعة من القطاعات التي تركز على المستقبل، و هولندا شريك أساسي لدولة الإمارات، ويمكننا معاً الاستفادة من الخبرات المتبادلة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة المستدامة لتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار في بلدينا الصديقين.

وبدورها، قالت معالي أوكي دو فريس إن دولة الإمارات تُعد شريكًا مهمًا لهولندا، حيث تربط بلدينا علاقات ثنائية واسعة تشمل الحوار السياسي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة نهدف إلى تعزيز تجارتنا الثنائية التي تجاوزت 13 مليار يورو في عام 2024.

وأضافت ان الإمارات حققت تحولًا اقتصاديًا لافتًا نحو اقتصاد قائم على الابتكار، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع الخبرات الهولندية في مجالات الأمن الغذائي، وإدارة المياه، والحلول التقنية المتقدمة. ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، نسعى لخلق فرص جديدة أمام أكثر من 500 شركة هولندية تعمل في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأبرز الاجتماع قوة العلاقات التجارية والاستثمارية البينية، إذ تمثل هولندا رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث وصلت قيمة التجارة البينية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 4.1 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 6.5%.

وتشكل دولة الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنتجات الزراعية من هولندا، إلى جانب معدات الزراعة الهولندية. فيما بلغت قيمة الاستثمارات المتبادلة 20 مليار دولار، بتركيز كبير على التكنولوجيا الخضراء وتوسع التعاون ضمن القطاع الخاص في الدولتين.

وتضمن الاجتماع نقاشات حول تعزيز التعاون في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية وحلول النقل الذكي.

وأكد الوزيران مجدداً على التزامهما ببناء بيئة داعمة للتعاون بين القطاع الخاص، مع التأكيد على دور الابتكار في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

وفي ختام الاجتماع، اتفقت الإمارات وهولندا على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة في هولندا، ما يعكس التزام الطرفين بالحوار والتعاون المستمرين.