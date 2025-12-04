منتخبنا الأولمبي يفوز على نظيره العُماني في كأس الخليج لكرة القدم

الدوحة في 4 ديسمبر/ وام/ فاز منتخبنا الوطني الأولمبي على شقيقه العُماني بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 23 سنة، التي أقيمت اليوم على ملعب إسباير زون (1) في العاصمة القطرية، الدوحة، لحساب المجموعة الثانية.

سجل هدفي المنتخب اللاعبان منصور المنهالي (ق31) وعلي المعمري (ق 71) من ركلتين جزائيتين.

ويلتقي منتخبتا مع نظيره اليمني الشقيق في الثالثة و45 دقيقة (بتوقيت الإمارات) مساء يوم الأحد المقبل على ذات الملعب، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في البطولة الخليجية.

.