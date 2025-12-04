افتتاح منشأة "ألتمت باور سليوشن " في "حرة مطار الشارقة "

الشارقة في 4 ديسمبر / وام / افتتحت مجموعة "ألتمت باور سليوشن" اليوم في المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي ،مصنعها الجديد المتخصص في صناعة المولدات الكهربائية الموفرة للطاقة المعتمدة على محركات الديزل والمولدات العاملة بالطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة المتجددة المتنوعة بالإضافة إلى مولدات وتوربينات طاقة الرياح والمولدات التي تعمل بالنفط الخام والغاز الطبيعي والمسال.

و تم تصميم جميع منتجات المصنع باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي تماشياً مع رؤية الدولة الرامية إلى تشجيع استخدام الطاقة النظيفة على مساحة تصل إلى 9,000 متر مربع .

حضر افتتاح المصنع الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي و الشيخة عزة بنت راشد النعيمي رئيس مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان والشيخ علي المعلا والشيخة نوال الصباح والشيخ دعيج جابر الصباح ، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات ورجال الإعلام و ممثلي وسائل الإعلام المحلية و العربية .

وقال الدكتور مهندس خالد النابلسي رئيس مجلس إدارة مجموعة ألتمت باور سليوشن إن افتتاح المصنع الجديد للمجموعة في المنطقة الحرة بإمارة الشارقة يأتي في إطار تعزيز قدرات المجموعة الإنتاجية وزيادة الطلب على منتجاتها المتميزة بما يتماشى مع توجه دولة الإمارات نحو تطوير الصناعات المستقبلية لاسيما الصناعات الثقيلة و تعزيز التنمية المستدامة والابتكار لافتا إلى ان تصميم المصنع جاء متوافقا مع أعلى المعايير البيئية من حيث خفض انبعاثات الكربون بشكل ملموس ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وتقليل الآثار السلبية على البيئة.

وأشار إلى أن المصنع يعتمد على تكنولوجيا متقدمة حيث يتم دمج الذكاء الاصطناعي في جميع عمليات التصنيع مما يعزز كفاءة الإنتاج ويساهم في تحسين جودة المنتجات وتقليل المخلفات كما يأتي استجابةً للتحديات البيئية المتزايدة عالميًا حيث يتطلب الوضع الراهن تقليص البصمة الكربونية وتعزيز الحلول المستدامة وبمواصلة العمل على تحقيق هذا التوازن بين الإنتاج والوعي البيئي سيكون المصنع خطوة جادة نحو مستقبل صناعي مستدام.