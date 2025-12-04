انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للمستثمرين 2025 في جورجيا

تبليسي – جورجيا في 4 ديسمبر / وام / انطلقت اليوم فعاليات المنتدى العالمي للمستثمرين 2025 في العاصمة الجورجية تبليسي بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الأعمال من أكثر من 40 دولة في حدث اقتصادي دولي يعيد رسم خارطة الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي ويورآسيا من خلال منظومة موحدة للتعاون والشراكات العابرة للحدود.

يأتي المنتدى هذا العام بشراكة استراتيجية مع منظمة يورآسيا الخليج وبشراكة رئيسية مع مجموعة AGI Holdingوبدعم من غرفة أعمال هونغ كونغ – الشرق الأوسط.

ويبحث المنتدى من خلال مشاركة الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات فرص التعاون في قطاعات رئيسية تشمل الاستدامة والتكنولوجيا و السياحة و الأموال الرقمية و البنية التحتية و الأمن الغذائي والعقارات.

ويشارك في المنتدى معالي الدكتور عبدالله محمد عبيد بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة المهندس صلاح الشامسي رئيس مجلس إدارة ليوا للاستثمارات و عارف العبار رئيس نادي الهوايات – الإمارات إلى جانب عدد كبير من قادة الأعمال في دول الخليج العربي .

و أكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي في كلمته خلال المنتدى على ضرورة التمييز بين الاقتصاد الأخضر والاستدامة فالاقتصاد الأخضر يركز على الممارسات الصديقة للبيئة بينما تتطلب الاستدامة رؤية أشمل تجمع بين المسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية والقدرة على الصمود طويل الأمد.

وأضاف ان النتائج الأخيرة التي تشير إلى أن غابات إفريقيا التي كانت تمثل مصدراً لامتصاص الكربون أصبحت اليوم مصدراً لانبعاثاته و تؤكد أن الإجراءات البيئية وحدها غير كافية فالاستدامة الحقيقية تحتاج إلى أنظمة قوية وحوكمة رشيدة وتعاون عالمي ويُعد هذا المنتدى بتنظيمه المتميز ورؤيته المستقبلية المنصة المثالية لربط الاستثمار بالاستراتيجيات التي تحمي مستقبلنا.

وقدم الدكتور سعد الدين منيمنة رئيس مجلس إدارة مجموعة AGI Holding رئيس المنتدى العالمي للمستثمرين رؤية شاملة حول الدور المتنامي للمنتدى في ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ويورآسيا وتعزيز مسارات الاستثمار العابرة للحدود.

و تخلّل المنتدى اليوم عدة جلسات حوارية تفاعلية تناولت جملة من القضايا الاقتصادية المحورية من بينها "الاستدامة المدعومة بالتقنيات" و "الاستثمار في السياحة العلاجية والثقافية وتجارب السفر" .