بطولة أبوظبي الدولية للشوزن تسجل مؤشرات نجاح مميزة

العين في 4 ديسمبر/ وام / أكد سعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي الدولية للشوزن، أن النسخة الأولى من البطولة سجلت مؤشرات نجاح مميزة، بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأوضح النيادي أن اختيار مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بحديقة العين لإقامة الحفل الختامي وتتويج الفائزين به أمس، جاء بهدف تعريف المشاركين بالإرث الثقافي والبيئي لدولة الإمارات، وتسليط الضوء على جهودها في استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، وإبراز خصوصية الحياة الطبيعية والثقافية والتاريخية في الدولة.

وأشار إلى أن البطولة تشكل محطة قوية نحو تنظيم المزيد من الفعاليات الدولية اعتباراً من يناير المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية بالأسلحة الرياضية الخاصة بالصيد وعدد من الاتحادات الدولية المعنية، كما ثمن التعاون مع مختلف الشركاء، مشيداً بالمشاركة الواسعة للرماة من نحو 30 دولة.

من جهته، قال سيف مطر النعيمي، مدير البطولة، إن نجاح النسخة الأولى يشكل قاعدة مهمة للتوسع في استضافة وتنظيم بطولات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن وجود أجندة متكاملة لعدد من بطولات الرماية الدولية المتنوعة بمشاركة كبيرة، مشيراً إلى أن مشاركة 41 رامياً ورامية من الإمارات في بطولة أبوظبي الدولية للشوزن تُعد من أبرز المكتسبات، لما وفرته من فرصة لتطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم التنافسية.