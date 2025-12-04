سالم وماجد بن سلطان يحضران احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 برأس الخيمة

رأس الخيمة في 4 ديسمبر/ وام / حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، اليوم، الاحتفالية الوطنية التي أقامها سالم عبيد الغيص الزعابي في منزله بمنطقة الدفان برأس الخيمة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان أن احتفالات التي تشهدها مناطق ومدن إماراتنا بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 تجسّد روح الوحدة والتلاحم التي تميز مجتمع الإمارات، وتعكس المسيرة المباركة التي رسمها الآباء المؤسسون، مشيراً إلى أن هذه المناسبة الوطنية تبعث في النفوس الإلهام لمواصلة مسيرة البناء والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وثمّن الشيخ سالم بن سلطان القاسمي المبادرة التي أقامها سالم الغيص الزعابي في فناء منزله، والتي تمثّلت في تنظيم هذه الاحتفالية الوطنية بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، وما تضمنته من إنشاء متحف وطني مصغر يضم مجموعة من الصور الوطنية والتاريخية لقيادات الدولة وشيوخ الإمارات المؤسسين مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس الاعتزاز بتاريخ الوطن ومسيرته، وتُسهم في توثيق إرثه العريق للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي أن عيد الاتحاد الـ54 يُعد محطة وطنية مهمة لاستحضار إنجازات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة، مشيراً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يجسد عمق الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، ويعزّز دور الأجيال في مواصلة مسيرة الريادة والازدهار.

وأكد سالم الغيص الزعابي أن عيد الاتحاد الـ54 مناسبة عزيزة على النفوس، وفرصة للتعبير عن الاعتزاز بالهوية الوطنية وبما تقدمه القيادة الرشيدة لأبناء الوطن من مكتسبات وعطاءات جعلت دولة الإمارات في مصاف أكثر الدول تقدّماً وازدهاراً مقدما شكره للشيخ سالم بن سلطان القاسمي والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي وجميع الحضور الذين شاركوننا في المناسبة الوطنية الغالية.

وقدّم شباب جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف بقيادة أحمد محمد سعيد آل علي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، مجموعة من اللوحات الفنية التي جسدت التراث الإماراتي الأصيل، من بينها فن الأهلة، ومجموعة متنوعة من أهازيج أهل البحر، وعدد من الفنون الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية.