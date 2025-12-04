ثلاثي المنافسة على لقب "فورمولا 1"/فرصة الفوز ما زالت متاحة للجميع

أبوظبي في 4 ديسمبر / وام / أكد الثلاثي المتنافس على لقب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، أن الحسم لا يزال مفتوحاً قبل السباق الختامي على حلبة مرسى ياس يوم الأحد المقبل، مشيرين إلى أن فرصة الفوز ما زالت متاحة للجميع قبل اللحظة الحاسمة.

وقال البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في حلبة مرسى ياس بحضور الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بل، والأسترالي أوسكار بياستري سائق ماكلارين، إنه يطمح لتحقيق لقب بطولة العالم، مؤكداً أن الفوز في أبوظبي سيمنحه أول تتويج عالمي في مسيرته.

وأوضح نوريس أن نهجه في السباق الحاسم سيبقى كما هو في جميع جولات الموسم، مشيراً إلى تصدره ترتيب السائقين بفارق 12 نقطة فقط عن فيرستابن، و16 نقطة عن زميله بياستري، ما يبقي جميع الاحتمالات قائمة.

من جانبه، أكد ماكس فيرستابن أنه يدخل السباق الفاصل بحالة من الارتياح والتركيز، معرباً عن رضاه عن التحسن الذي حققه فريق ريد بل في النصف الثاني من الموسم.

وقال إنه استغل الأيام الماضية لترتيب بعض أموره الخاصة والاستعداد للموسم المقبل، وهو ما أسهم في وصوله إلى أبوظبي دون ضغوط إضافية.

من جانبه، شدد الأسترالي أوسكار بياستري على أنه يركز على تقديم أفضل أداء ممكن في الجولة الختامية، دون رفع سقف التوقعات.

وقال: “جميع الفرص متاحة، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق الهدف الأسمى وهو الفوز باللقب”، مشيراً إلى أن أداءه المميز في سباق جائزة قطر يمنحه دفعة إضافية، مؤكداً أنه سيعمل على الوجود في “المكان والوقت المناسبين” خلال سباق الأحد.