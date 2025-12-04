الاتحاد للطيران تطلق ثلاث رحلات أسبوعية إلى كازان الروسية

أبوظبي في 4 ديسمبر/ وام / أطلقت الاتحاد للطيران، رحلتها الافتتاحية إلى كازان اليوم، مُنشئةً بذلك رابطًا مباشرًا بين أبوظبي وإحدى أسرع المدن الروسية نموًا في قلب جمهورية تتارستان.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الناقلة، يُسهّل المسار الجديد، الذي يُشغّل ثلاث رحلات أسبوعيًا، الوصول إلى هذه الوجهة بسهولة، حيث تستغرق الرحلة من أبوظبي إلى كازان ما يزيد قليلًا عن خمس ساعات.

وهبطت الرحلة رقم EY839 في مطار كازان الدولي بعد ظهر اليوم، حيث استُقبلت بترحيبٍ رسمي، إيذانًا بانطلاق مسار جديد لمسافري الأعمال والترفيه، وتُسيّر الخدمة أيام الثلاثاء والخميس والأحد.

في هذه المناسبة، قالت ناتاليا جورينوفا، مديرة مكتب الاتحاد للطيران في روسيا: يمكن للمسافرين من خلال مركزنا الرئيسي في أبوظبي الاستمتاع برحلات ربط سلسة بين كازان وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا، مما يتيح لهم فرص سفر استثنائية عبر شبكة الاتحاد العالمية في كلا الاتجاهين.

ويُعدّ خط كازان أحدث خطوة في خطة الاتحاد لتوسيع شبكتها لعام 2025، والتي تشمل وجهات جديدة متعددة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وتستمر هذه الخدمة الموسمية الشتوية حتى 19 أبريل 2026، مع خطط لاستئنافها في موسم الشتاء المقبل.