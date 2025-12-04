مدير "MENA" في المفوضية الأوروبية يعلن تقاعده المبكر بسبب تحقيقات حول شبهات مالية

بروكسل في 4 ديسمبر/ وام / أعلن ستيفانو سانينو، مدير عام المديرية العامة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج "MENA" في المفوضية الأوروبية،

عن تقاعده المبكر من منصبه على خلفية ورود اسمه في التحقيقات الجارية حول شبهات استخدام غير قانوني للأموال الأوروبية.

جاء هذا الإعلان بعد أن تم استجوابه من قبل السلطات المعنية في إطار التحقيقات في قضايا فساد محتملة ضمن خدمات الاتحاد الأوروبي.

وأكد سانينو في رسالة داخلية أنه تم استجوابه بشأن مشروع قاده أثناء فترة توليه منصب الأمين العام في خدمة العمل الخارجي الأوروبي وأعرب، عن ثقته في عمل السلطات القضائية وعن قناعته بأن جميع التفاصيل ستتضح في المستقبل القريب.

وأشار إلى أنه، في إطار سعيه لحماية عمل المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج "MENA"، يرى أنه "من غير المناسب" الاستمرار في منصبه في هذه الفترة.

وأكد سانينو أنه قرر التقاعد بنهاية ديسمبر 2025، مضيفًا أن المديرية العامة يجب أن تظل مركزة على مهامها وأهدافها المقررة، وأنه لا يريد أن تؤثر هذه القضية على سير العمل مشيرا إلى أن، مايكل كارنيتشنيغ، نائب المدير العام سيتولى مهام المدير بالإنابة ابتداء من الآن.

يذكر أن التحقيقات التي تُجريها السلطات البلجيكية في الوقت الحالي تتركز حول شبهات تتعلق بإساءة استخدام الأموال الأوروبية، ومن بينها تحقيق في أنشطة ضمن قسم العمل الخارجي الذي يعتبر من المؤسسات البارزة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وتم توجيه الاتهام إلى سانينو في إطار هذا التحقيق، وتم وضعه رهن الاحتجاز لفترة قصيرة قبل أن يتم إطلاق سراحه.