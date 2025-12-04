المفوضية الأوروبية توافق على أجندة الاصلاح في البوسنة والهرسك

بروكسل في 4 ديسمبر/ وام / وافقت المفوضية الأوروبية بشكل إيجابي على أجندة الإصلاح الخاصة بالبوسنة والهرسك، في خطوة نحو الإفراج عن ما يصل إلى 976.6 مليون يورو ضمن “مرفق الإصلاح والنمو” التابع للاتحاد الأوروبي.

وخلصت المفوضية إلى أن أجندة الإصلاح المقدّمة في 30 سبتمبر 2025 تلبي أهداف لائحة مرفق الإصلاح والنمو وتحدد أولويات إصلاحية لتعزيز التحولين الأخضر والرقمي، ودعم تنمية القطاع الخاص، والحد من هجرة الكفاءات، وتعزيز الحقوق الأساسية وسيادة القانون.

وبات مطلوبًا من البوسنة والهرسك أن تبادر إلى توقيع اتفاقية المرفق واتفاقية القرض والمصادقة عليهما، إذ لا يمكن بدء تخصيص التمويل، بما في ذلك الدفعات المسبقة، إلا بعد دخول هذه الاتفاقيات حيّز النفاذ واستيفاء جميع الشروط.

ويأتي ذلك في إطار “خطة نمو غرب البلقان” التي وضعتها المفوضية الأوروبية وتوفر خارطة طريق لاقتراب اقتصادات المنطقة من الاتحاد الأوروبي عبر حزمة استثمارات بقيمة 6 مليارات يورو تقوم على مبدأ الدمج بين الاستثمارات والإصلاحات.

كما تهيئ الخطة للانخراط التدريجي في السوق الأوروبية الموحدة بما يتيح لمواطني غرب البلقان جني فوائد مبكرة من مسار الاندماج الأوروبي، في حين سيظل صرف الأموال مشروطًا بالتنفيذ الناجح لأجندة الإصلاح التي تشمل إصلاحات في مجالات الحوكمة والأسس الديمقراطية والإصلاحات الاجتماعية-الاقتصادية بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية.

ومع هذا القرار تصبح جميع دول غرب البلقان الست مالكة لأجندات إصلاح معتمدة وقادرة على الاستفادة من المرفق مع تقدمها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.

