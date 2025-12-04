قرعة كأس رئيس الدولة للخيول العربية تسفر عن مواجهات متكافئة

أبوظبي في 4 ديسمبر/ وام / أسفرت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى عن مواجهات متكافئة في بوابات الانطلاق.

ويقام السباق لمسافة 2200 متر بعد غد على مضمار نادي أبوظبي للسباق، بمشاركة 15 خيلاً، وجوائزه 8 ملايين درهم.

ويستقطب الحدث نخبة من الفرسان والمدربين والخيول العربية الأصيلة، في أمسية تشهد 7 سباقات لمجموعة من الألقاب الكبيرة، وجوائزها 10.8 مليون درهم.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في صالة الخيالة بنادي أبوظبي للفروسية، بحضور سعادة فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية "إفهار"، والمهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق.

وينطلق المرشح الأول "أتش أم الشاهين"، من البوابة "6"، و"آر بي كينج ميكر" من البوابة «"5"، وينافس من خيول الإمارات المحلية "أجرد عذبة" عبر البوابة "12"، و"إف مقام" من البوابة "2"، و"سعود" من البوابة "15"، و"جو ستار" من البوابة "10"، و"حميم" من البوابة "1"، و"منير دو سوليل" من البوابة "4".

ويتضمن الحفل 7 سباقات، من بينها سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، وجوائزه مليون درهم، إلى جانب كأس ياس للسرعة، والوثبة مايل، وكأس مربي الإمارات للخيول العربية الأصيلة "توليد الإمارات"، وديربي أبوظبي "قوائم".

وأكد الرحماني أن أبوظبي هي عاصمة الخيول العربية في العالم، وشهدت سلسلة كأس رئيس الدولة هذ الموسم إقامة 17 سباقاً، بمشاركة نخبة الخيول، وكان لها تأثيرها الكبير في تعريف العالم بالخيل العربي، ومكانته الرفيعة لدى أهل الإمارات.

وقال علي الشيبه إن النقلة النوعية في النادي من خلال تطوير المنشآت، تسهم في تطوير سباقات الخيول العربية الأصيلة، بالرؤية المستقبلية لتقديم المزيد من العمل لتعزيز مكانتها عالميا، موضحاً أن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة منها مبادرة ترويجية لثقافة التراث الإماراتي، ومسابقة أجمل زي لأطفال الإمارات تحفيزاً لهم.