تعادل منتخبات فلسطين مع تونس وسوريا مع قطر في كأس العرب

الدوحة في 4 ديسمبر/ وام / أقيمت اليوم مباراتان ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي المباراة الأولى حول منتخب فلسطين تأخره بهدفين إلى تعادل بنتيجة 2-2 أمام منتخب تونس في استاد لوسيل وبهذه النتيجة رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 4 نقاط، و منتخب تونس إلى نقطة واحدة.

وفي المباراة الثانية تعادل منتخب سوريا مع نظيره القطري 1-1 في استاد خليفة الدولي.

وبهذه النتيجة رفع منتخب سوريا رصيده إلى 4 نقاط، وأصبح رصيد منتخب قطر نقطة واحدة.