"دولية كلباء" للجودو تستقطب 260 لاعباً ولاعبة من 23 دولة

أبوظبي في 5 ديسمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو اعتماد مشاركة 260 لاعباً ولاعبة بمختلف الفئات العمرية، يمثلون 23 دولة، في بطولة كلباء الدولية المفتوحة.

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم، أن البطولة التي ينظمها بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي كلباء، تقام يومي السبت والأحد، ضمن فعالياته للموسم الجديد 2025 - 2026.

وذكر قائمة الدول المشاركة التي تضم الإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب، وتونس، والعراق، وسوريا، وفلسطين، وتركيا، وإندونيسيا، والهند، ونيبال، وروسيا، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وقيرغيزستان ، واليابان، والبرازيل، وأمريكا، وبلجيكا، وكولومبيا، والكاميرون.

وأضاف أن فئة المشاركات تحت 18 عاماً تتألف من 45 لاعبة، وفئة السيدات من 25 لاعبة، و110 لاعبين تحت 18 عاما، و80 لاعبا ضمن فئة الرجال.

من جهته أكد راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، أن دعم مجلس الشارقة الرياضي له أثره الكبير في تطوير رياضة الجودو بالنادي، واكتشاف المواهب الصاعدة، مشيرا إلى تقديره للتعاون المثمر مع اتحاد الجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، ما أثمر عن قاعدة مميزة من اللاعبين، واستضافة البطولة الدولية، والحرص على تطويرها سنويا.