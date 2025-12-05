14 لاعباً في البطولة التصنيفية المؤهلة لتشكيل منتخب السنوكر في بطولة آسيا

دبي في 5 ديسمبر/ وام/ ينظم اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو، البطولة التصنيفية المؤهلة لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك في بطولة آسيا للسنوكر، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 31 يناير إلى 6 فبراير المقبلين، لفئات الرجال والسيدات والشباب تحت 21 عاماً.

وتقام منافسات البطولة التصنيفية يومي الجمعة والسبت بمشاركة 14 لاعباً، جرى توزيعهم على 4 مجموعات، وضمت المجموعتان الأولى والثانية ثلاثة لاعبين لكل منهما، فيما ضمّت المجموعتان الرابعة والخامسة أربعة لاعبين.

وقال عيسى الهاشمي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب البلياردو رئيس لجنة المسابقات، إن التصفيات التمهيدية ستمنح أول وثاني كل مجموعة فرصة التأهل إلى المرحلة النهائية بإجمالي 8 لاعبين، والتي سيتم من خلالها تحديد التشكيل النهائي الممثل للمنتخب في بطولة آسيا بقطر.