مركز جامع الشيخ زايد الكبير في إندونيسيا يحتفي بعيد الاتحاد الـ54

سولو في 5 ديسمبر/ وام/ نظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو بإندونيسيا، فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، استمرت على مدار خمسة أيام، وشهدت حضورًا رفيع المستوى ومشاركة جماهيرية واسعة.

حضر الحفل، الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو، وسعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان، والدكتور سلطان الرميثي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد الكبير في سولو، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المدينة.

تضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية المتنوعة، من أبرزها عروض الفنون الشعبية الإماراتية مثل العيالة والحربية وفن العازي، التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الحضور، وجسدت التمازج الثقافي بين الشعبين الإماراتي والإندونيسي.

كما نُظمت تجربة فريدة للمأكولات الشعبية الإماراتية، حيث تم إعداد وتوزيع أطباق تقليدية كالرُقاق والجباب والمحلا والخمير، عكست أصالة المطبخ الإماراتي وعبق تراثه.

وفي مبادرة إنسانية تعكس القيم المجتمعية لدولة الإمارات، شهد الحفل تنظيم العرس الجماعي الأول في سولو بمشاركة ستة عرسان من مختلف الفئات العمرية، تراوحت أعمارهم بين 23 و64 عامًا، إلى جانب توثيق عقود الزواج لعائلات من المدينة والمناطق المجاورة، بهدف دعم الاستقرار الأسري وتخفيف الأعباء المالية على الأزواج الجدد.

وعلى هامش الاحتفالات، نظم المركز مجموعة من الورش التعليمية والأنشطة الترفيهية، شملت ورشة صناعة الألعاب التعليمية والحكايات للأطفال، وورشة فن "تتح سونغينغ للوايانغ" للنحت والزخرفة التقليدية، إضافة إلى ورشة ومعرض القهوة والأعشاب الطبية "باريستا جامو".

كما أُقيمت مسابقة لختم القرآن الكريم امتدت لثلاثة أيام، جرى خلالها تكريم الفائزين في الحفل الختامي بحضور كبار الضيوف.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار الدور الثقافي والحضاري الذي يضطلع به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في تعزيز التفاهم والتعايش بين الشعوب، وترسيخ القيم الإنسانية التي تمثل جوهر رسالة دولة الإمارات.