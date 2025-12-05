"مينا للوقود الحيوي" و"سايبلوت" تتعاونان لإنشاء أول مختبر لاعتماد وقود الطيران المستدام بالفجيرة

أبوظبي في 5 ديسمبر/ وام/ وقعت شركة مينا للوقود الحيوي، اتفاقية، مع شركة سايبلوت الدولية، الرائدة عالميا في خدمات الاختبار والتفتيش والاعتماد، عقب اجتماعات إستراتيجية خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، أديبك 2025، بهدف إنشاء أول مختبر مستقل في دولة الإمارات متخصص في اختبار واعتماد وقود الطيران المستدام.

ويعكس هذا التعاون الزخم المتواصل الذي حققته مشاركات شركة مينا للوقود الحيوي وتقدمها نحو تطوير سلسلة قيمة متكاملة لوقود الطيران المستدام، تشمل جمع المواد الأولية والإنتاج والاختبار والاعتماد واتفاقيات الشراء.

وسيتم إنشاء المختبر داخل منطقة صناعات النفط في إمارة الفجيرة، حيث سيعمل وفق أعلى المعايير الدولية، وسيقدّم خدمات تحقق واعتماد مستقلة لضمان مطابقة الوقود المنتج في دولة الإمارات لمعايير قطاع الطيران العالمي، سواء للاستخدام المحلي أو للتصدير.

وقال سعادة محمد سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة شركة مينا للوقود الحيوي، إن التعاون مع شركة سايبلوت يعزز التزام الشركة ببناء منظومة شفافة وموثوقة لوقود الطيران المستدام، موضحا أن إنشاء هذا المختبر في الفجيرة يضمن اختبار واعتماد كل لتر من الوقود المنتج محليًا وفق أعلى المعايير الدولية.

من جهته قال غازي الجبوري، الرئيس التنفيذي لشركة مينا للوقود الحيوي، إن هذا التعاون يعكس التقدم الملموس الذي تحقق منذ معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، إذ يجمع بين التكنولوجيا والخبرة والرؤية المشتركة لضمان مطابقة الوقود المنتج في دولة الإمارات لأعلى المعايير المتعلقة بالجودة والاستدامة.

من جانبه قال بيتر بوكس، رئيس شركة سايبلوت الدولية، إن التعاون مع مينا للوقود الحيوي يمثل خطوة محورية نحو إنشاء منظومة تحليل متكاملة لوقود الطيران المستدام في المنطقة.

وأضاف أن المختبر الجديد في الفجيرة سيُجهّز بأحدث الأجهزة، وسيعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يتيح تحليل الخصائص الفنية للوقود، وتتبع مصادر المواد الأولية، والتحقق من الانبعاثات على مستوى دورة الحياة.

وأوضح أن سايبلوت، ومن خلال توفير خدمات اعتماد مستقلة وضمان جودة دقيقة، ستسهم في دعم الامتثال التنظيمي وتعزيز التجارة العالمية، وترسيخ مصداقية سلسلة القيمة الخاصة بوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات.

ويأتي هذا الاتفاق استكمالًا لمجموعة من الشراكات المهمة التي أعلنتها مينا للوقود الحيوي خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ومعرض دبي للطيران، والتي شملت مذكرات تفاهم خاصة باتفاقيات شراء مستقبلية مع شركات إمارات و"إينوك" و"أدنوك" وشركة إيفرتري، مما يرسّخ إطارًا متكاملًا يشمل المواد الأولية والإنتاج والاختبار والاعتماد والتوزيع.

وتؤكد هذه المبادرات مجتمعةً ريادة دولة الإمارات في الابتكار بمجال الوقود المستدام وجهود إزالة الكربون من قطاع الطيران عالميًا.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة إضافية في مسيرة مينا للوقود الحيوي، نحو تشغيل أول منشأة تجارية لإنتاج وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات داخل إمارة الفجيرة، بما يعزّز موقع الإمارة مركزا إقليميا رائدا للابتكار في مجال الوقود النظيف، والاعتماد المتخصص، وضمان الجودة المطابقة لمعايير التصدير.