الإنجليزي كريس وود يتوج بلقب "روليار ألجارف كلاسيك" في جولة مينا للجولف

لشبونة في 5 ديسمبر/ وام/ توج الإنجليزي كريس وود بلقب بطولة "روليار ألجارف كلاسيك" للجولف، ثاني محطات الموسم الجديد لجولة مينا للجولف، التي أقيمت على ملعب أكونور بمنتجع أميندويرا بالبرتغال، واختتمت منافساتها أمس، في ظل الانتشار العالمي للجولة التي تعد مبادرة إماراتية رائدة والجهة الوحيدة من المنطقة المعتمدة ضمن التصنيف العالمي للاعبي الجولف.

وحصد وود اللقب بعد إنهائه البطولة بإجمالي 16 ضربة تحت المعدل، مستفيداً من تسجيله 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الختامية بمجموع 67 ضربة، ليحقق اللاعب، الذي سبق أن تصدر التصفيات التأهيلية للجولة قبل أسبوعين، فوزه الجديد.

وحل الأسكتلندي أيدان أوهاجان في المركز الثاني بفارق ضربة واحدة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 15 ضربة تحت المعدل، فيما سجل الألماني ماكس شميت 63 ضربة في الجولة الختامية، وهو رقم قياسي على هذا الملعب، ليتقدم إلى المركز الثالث بإجمالي 13 ضربة تحت المعدل.

وشهدت البطولة ظهورا مميزا لأحمد سكيك، قائد منتخب الإمارات الذي يشارك بصفته محترفاً، حيث قدّم أفضل نتيجة له في مشاركاته الدولية بجولة مينا، مُسجلاً 72 ضربة بمعدل مساوٍ للمعدل العام، وأنهى البطولة بمجموع 4 ضربات فوق المعدل، في مؤشر على تطوره وقدرته على تمثيل الدولة في الاستحقاقات العالمية المقبلة.