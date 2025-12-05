سباق الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة ينطلق غدا في الوثبة

أبوظبي في 5 ديسمبر/ وام/ تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، غداً السبت، سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، للإسطبلات الخاصة للقدرة ضمن فئة السيدات.

ويقام السباق لمسافة 120 كلم، بمشاركة نخبة الفارسات من مختلف الإسطبلات في الدولة، وتنظمه القرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة، اكتمال استعداداتها للسباق، وإجراءات وزن الفارسات، وعمليات الفحص البيطري للخيول لاعتماد مشاركتها.

وأضافت أن السباق يشمل 4 مراحل، إذ تبلغ الأولى باللون الأزرق، 40 كلم، والثانية باللون الأصفر 35 كلم، ثم الثالثة باللون الأحمر ومسافتها 25 كلم، والرابعة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.

وأعلنت عن الفعاليات المصاحبة للحدث والتي تقام في الساحة المخصصة داخل القرية، منها معرض المنتجات التراثية، والألعاب الترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى منصات الشركات الراعية.