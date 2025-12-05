"نبراس" يتصدر الشوط الخامس والمهيري يحقق "ثنائية" في مضمار العين للفروسية

العين في 5 ديسمبر/ وام/ اختتم نادي العين للفروسية والرماية، فعاليات السباق الثالث في الموسم للخيول العربية الأصيلة من 7 أشواط، مساء أمس، بتتويج الفائزين، بمشاركة 94 خيلا، وجوائزه 520 ألف درهم.

وتصدر الجواد "نبراس" لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جويس موبيان الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، محققا 1:52:87 دقيقة.

وافتتح "العريش" لمحمد حمدان المعمري، بإشراف مروان البلوشي، وقيادة كونور بيسلي، الفوز في الشوط الأول لمسافة 2000 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 80 ألف درهم، بزمن قدره 2:20:00 دقيقة.

وفاز "ليندور دو بوزلس" للمالك والمدرب حمد علي مرشد المرر، وقيادة برناردو بينيرو بلقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، مسجلاً 2:08:54 دقيقة.

وتفوق "كيان" لسعد بن سهيل بهوان، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بزمن قدره 1:51:46 دقيقة.

وتوج "بلايند ديت"، لليث للسباقات، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر المخصص لخيول عمر 4 سنوات فما فوق لم تفز في سباقين، وجوائزه 80 ألف درهم، محققا 1:51:03 دقيقة.

وأحرزت الفرس "جزيلة" لخلفان حمد القبيسي، بإشراف مصبح المهيري" ثنائية"، وقيادة ريتشارد مولن، لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 80 ألف درهم، محققة 1:36:33 دقيقة.

واختتمت المهرة "شمايل بينونة" لأبوظبي للسباقات، بإشراف سيف المرر، وقيادة حمد البوسعيدي، الأمسية بحصد لقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، بزمن قدره 1:07:95 دقيقة.

توج الفائزين سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعلى فاروق مدير الفروسية بنادي العين.