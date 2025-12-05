حلبة مرسى ياس تشهد ماسترز للسباقات التاريخية للمرة الأولى

أبوظبي في 5 ديسمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، عن انضمام سلسلة "ماسترز للسباقات التاريخية" للمرة الأولى إلى حلبة مرسى ياس، حيث تجلب معها مجموعة من سيارات الفورمولا 1 الشهيرة من حقبة محركات 3 لترات للمشاركة ضمن برنامج الجولة الختامية للموسم، إذ تقام السباقات النهائية على مدار يومي السبت والأحد.

وتأتي هذه المشاركة كسباق مسانِد رسمي خلال فعاليات الحدث العالمي، حيث تتيح للجماهير فرصة نادرة لرؤية هذه السيارات التاريخية التي تعود إلى المنافسة على واحدة من أبرز منصات رياضة السيارات في العالم.

وتقدم مجموعة "ماسترز لأساطير السباق" سيارات الفترة الممتدة بين أعوام 1966–1985 عبر سباقين يحتفيان بتاريخ رياضة المحركات، حيث تضم سيارات رائدة في تقنية "تأثير الأرض"، وسيارات كلاسيكية تعمل بمحرك DFV (محرك كوزوورث الشهير)، إلى جانب بعض من أكثر التصاميم تأثيراً في تاريخ الفورمولا 1.

كما تشمل شبكة المتسابقين هذا العام أسماء عالمية معروفة، من بينها الفائز السابق بسباق فورمولا 1 تييري بوتسين، و جان ماردنبورو الذي اعتلى منصة التتويج في سباق "لو مان"، والمعلق الفرنسي الذي أصبح سائقاً جوليان فيبرو، وبطل سلسلة التحمل الأوروبية (ELMS) أوليفر جيمس ويب، وبطل العالم للتحمل في فئة التحمّل للسيارات السياحية الكبرى للهواة (GTE Am) لعام 2013 ستيوارت هول.