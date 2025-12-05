خام "مربان" يرسّخ مكانته العالمية وينافس في الأسواق الآسيوية

أبوظبي في 5 ديسمبر/ وام / يشكل خام "مربان" معياراً قياسياً عالمياً مع تزايد الطلب عليه في ضوء التحوّلات الجارية في إمدادات النفط في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضيق الفارق السعري بينه وبين خام غرب تكساس الوسيط "WTI" وفقا لموقع "أويل برايس" الأمريكي المتخصص في شؤون الطاقة.

ويعد خام "مربان" نوعاً من النفط الخفيف الحلو الذي تنتجه "أدنوك" من الحقول في أبوظبي، ويتميز بنسبة كبريت منخفضة تبلغ 0.78% وكثافة تبلغ 39.9 درجة وفق معيار معهد البترول الأمريكي "API".

ورسّخ "مربان" مكانته كأحد أهم خامات النفط وأكثرها تداولاً ضمن سلة خامات مؤشر بلاتس دبي القياسي.

وفي عام 2021، أنشأت أبوظبي "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، وهي العقود الرئيسية للتسليم الفعلي لخام "مربان"، وشهدت هذه العقود طفرة كبيرة في عام 2024، حيث سجلت أحجام تداول قياسية بلغت 1.5 مليار برميل في الربع الثاني من عام 2024، أي أكثر من ضعف التداول في بداية العام، كما سجل شهر يونيو مستويات قياسية جديدة، بمتوسط تداول يومي بلغ 31 مليون برميل، وشهد يومٌ واحد في ذلك الشهر تداولاً قياسياً لـ 57,300 عقد، أي ما يعادل 57.3 مليون برميل، لتؤكد هذه الأرقام أن "مربان" أصبح معياراً قياسياً عالمياً يتمتع بمكانة راسخة.

ومع زيادة توفر خام "مربان" وتنامي أحجام تداوله في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، أصبح أكثر من مجرد خام إقليمي، حيث يقترب تدريجياً من خام غرب تكساس الوسيط مع تضييق الفارق السعري بينهما، وهو ما يضعهما في منافسة مباشرة داخل مراكز التكرير الآسيوية التي كانت تعتمد سابقاً على النفط الأمريكي عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

ويؤكد هذا التحول اكتساب "مربان" للسيولة والشفافية التي تجعل منه معياراً قياسياً عالمياً فعالاً، في الوقت الذي يتأثر فيه وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى آسيا بعوامل مثل تكاليف الشحن، ودورات المراجحة، وأنماط الإمداد من ساحل الخليج الأمريكي.

يذكر أن تضييق الفارق السعري بين "مربان" وخام غرب تكساس الوسيط جاء بسبب زيادة الطلب على خامات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها "مربان"، إلى جانب تحويل أدنوك جزءاً من الإنتاج إلى مصفاتها المحلية، الأمر الذي حفّز المشترين الآسيويين للبحث عن خيارات أخرى بخلاف خام غرب تكساس الوسيط.