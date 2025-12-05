معرض "منار أبوظبي" يقدم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة خلال ديسمبر الحالي

أبوظبي في 5 ديسمبر/ وام / يقدم معرض "منار أبوظبي"، الذي يقام بتنظيم من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر ديسمبر الحالي.

ويقام المعرض ضمن برنامج "منار أبوظبي الغني والمتنوع، والذي يعد محورا رئيسيا لمبادرة أبوظبي للفن العام"، ويعكس الالتزام المستمر بتعزيز المشهد الحضاري للإمارة من خلال الأعمال الفنية العامة وإتاحة الفنون للجمهور في المساحات المفتوحة.

ويستضيف المعرض في 20 ديسمبر الفنانة العالمية آمال (آمال المثلوثي) في جزيرة الجبيل وتقدم للجمهور رحلة صوتية ثرية تمزج فيها بين التراث والابتكار الفني المعاصر.

ويأتي عرض آمال ضمن البرنامج العام للنسخة الثانية من معرض "منار أبوظبي" الذي يُشرف على تنظميه المدير الفني كاي هوري، وبمشاركة كل من القيّم الفني علياء لوتاه والقيّم الفني منيرة الصايغ والقيّم الفني المساعد مريم الشحي، وتُقام فعالياته في مواقع رئيسية تشمل جزيرة الجبيل وسوق الميناء، وللمرة الأولى في مدينة العين.

كما سيتم تقديم عرض بعنوان "أجمل ليالي"، في 10 ديسمبر وذلك احتفاء بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث يمزج بين الصور الأرشيفية والتراث الموسيقي العربي والأنماط الصوتية الإلكترونية المعاصرة في تجربة فنية آسرة.

وتماشيا مع التزامه بدعم التعليم وتعزيز المشاركة الثقافية، تتيح للمشاركين فرصة عملية للتفاعل المباشر مع العملية الإبداعية، واستكشاف أساليب فنون الضوء المعاصرة.

ويضم "منار أبوظبي" برنامجا مخصصا لاستكشاف المواضع المتعلقة بالطقس والصحة والتواصل مع الطبيعة، حيث تستضيف هيئة البيئة في أبوظبي فعاليات خاصة في جزيرة الجبيل يومي 7 ديسمبر و14 ديسمبر وذلك ضمن مبادرة القرم – أبوظبي تشمل جولات تجديف بالقوارب "كاياك" وأنشطة العلوم المدنية.