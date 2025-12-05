انطلاق فعاليات النسخة الثانية من "مهرجان الذيد للعسل"

الشارقة في 5 ديسمبر/ وام / انطلقت مساء أمس فعاليات النسخة الثانية من "مهرجان الذيد للعسل" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد ويستمر حتى 7 ديسمبر بمشاركة 70 عارضاً يمثلون نخبة من تجار العسل والنحالين والشركات المتخصصة والأسر المنتجة في حدث اقتصادي وتراثي سنوي يحتفي بجمال وإبداع صناعة العسل المحلي ويهدف إلى دعم قطاع النحالين وتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المنتجين والجمهور.

افتتح المهرجان سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور سعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة وسعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة ومحمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان ورؤساء مجالس البلديات في المنطقة الوسطى والشرقية وعدد من المديرين والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن تنظيم المهرجان يجسد رؤية غرفة الشارقة في المواءمة بين الأهداف الاقتصادية والحفاظ على الإرث الحضاري للإمارة، لافتًا إلى أن دور النحالين ضمن قطاع الزراعة يمثل رافدًا واعدًا وداعماً لمنظومة الأمن الغذائي الوطني ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأن الغرفة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى إبراز الإمكانات الاقتصادية المتوفرة في مختلف المناطق بإمارة الشارقة واستثمارها بما يخدم التنويع الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة أمام روّاد الأعمال في هذا المجال.

وأضاف أن المهرجان حدث تجاري ويجمع بين الخبرات التقليدية والابتكارات الحديثة في عالم تربية النحل ويعكس تنظيمه حرص غرفة الشارقة على توفير بيئة محفّزة لتمكين المنتجين المحليين من تطوير ممارساتهم والارتقاء بجودة منتجاتهم لتنافس في الأسواق الخليجية والعربية فضلًا عن تعريف الأجيال الناشئة بمهنة الأجداد وترسيخ ارتباطهم بتراثهم الأصيل.

من جانبه أوضح محمد مصبح الطنيجي أن الحدث يهدف إلى الجمع بين البُعد التجاري والفعاليات التراثية والاجتماعية التي يلتقي فيها المهتمون بالعسل من مختلف المناطق، لافتًا إلى أن سوق العسل يتيح لزوار المهرجان تذوق وشراء أجود الأنواع مباشرة من المنتجين داعيًا الجمهور إلى زيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته المتنوعة التي تشمل المسابقات وورش العمل والمحاضرات التوعوية الهادفة إلى نشر الثقافة والمعرفة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل.

ويزخر المهرجان في نسخته الحالية بجدول حافل من المسابقات التنافسية التي رصدت لها الغرفة جوائز مالية قيمة لتحفيز النحالين على التميز والجودة ويضم الحدث مسابقة "أفضل عسل سدر" للمواطنين ومسابقة "أفضل عسل سدر" للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي ومسابقة "أفضل قرص شمع" ومسابقة "أفضل عسل سمر" وتتوزع الجوائز المالية التي تُمنح للفائزين على المراكز الخمسة الأولى في كل فئة.