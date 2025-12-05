جمارك دبي والهيئة الاتحادية للضرائب يبحثان التكامل وتوحيد الإجراءات

دبي في 5 ديسمبر/ وام / بحثت جمارك دبي والهيئة الاتحادية للضرائب آليات رفع كفاءة العمليات وتوحيد الإجراءات، إلى جانب استعراض فرص المشاريع المشتركة المستقبلية التي تسهم في دعم تنافسية دولة الإمارات وبناء منظومة أكثر تطوراً ومرونة لاستشراف احتياجات الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، وسعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بحضور عدد من القيادات والخبراء لبحث سبل تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل المعلومات، بما يدعم كفاءة الإجراءات الجمركية والضريبية.

وأكد سعادة الدكتور عبدالله بوسناد أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب يشكل نموذجاً وطنياً يحتذى به في تكامل الأدوار الحكومية، مشيراً أن هذا التنسيق سيعزز تدفق المعلومات ويطور إجراءات أكثر مرونة وفعالية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين الدولة من مواصلة ريادتها فـي تسهيل حركة التجارة العالمية.

من جانبه، أعرب سعادة خالد البستاني عن حرص الهيئة على العمل جنباً إلى جنب مع جمارك دبي لتوحيد الجهود وتعزيز كفاءة البنية الضريبية والجمركية، مؤكداً أن الربط والتكامل المعلوماتي بين الجهتين سيمكن من تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، ويرتقي بقدرات إدارة العمليات الضريبية بمنهجية مبتكرة.